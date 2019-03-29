金管局：就業及收入支持置業需求　股市風險因素多

香港金融管理局周五(3月29日)發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，當中指出住宅物業市場受眾多外圍及本地因素所影響，包括中美貿易摩擦及美國未來的利率政策變動，而本地就業狀況及收入增長仍大致穩定，有助支持住宅物業的需求。



長遠而言，由於過去數年住宅落成量增加，政府致力增加土地及房屋供應，預期房屋供求缺口或會收窄。



至於股市，金管局展望，本地股票市場仍將受外圍環境影響，如中美貿易協定的實施及結構上的細節能否達成共識，另有英國硬脫歐風險、意大利財政困局，以及委內瑞拉政治危機等多個不明朗因素。



當局認為，雖然香港股市的估值對全球而言仍然偏低，但上述事件一旦轉壞或會令股市表現動盪，低估值未必能提供足夠的緩衝。



值得留意是，香港本地生產總值增長速度慢於個人貸款，家庭負債佔本地生產總值的比率由2018年第2季的71.2%，微升至第4季的71.9%。

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