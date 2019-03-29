【北水追蹤】掃入融創金茂工行　沽中國太平中車

港股今日(周五)季結，首季恒指升3,205點，收報29,051點，好友打了漂亮一仗！單日計主板成交回升至1,222億元，港股通成交額約156億元，按日大增54億元，佔主板成交額12%，南下資金錄得淨流入增至約36億元人民幣。



融創中國(01918)港股通錄得淨流入3.11億元，為全日淨流入最多的個股。中國金茂(00817)、萬洲國際(00288)及建設銀行(00939)分別錄得淨流入約2.82億元、1.7億元及1.13億元。



此外，工商銀行(01398)、中國海外發展(00688)、中國國航(00753)及騰訊控股(00700)分別錄得淨流入約1.84億元、1.1億元、8,695萬元及6,878萬元。



中國中車(01766)及中國太平(00966)之港股通分別錄得淨流出約1.07億元及9,186萬元，前者為全日淨流出最多的個股。農業銀行(01288)亦錄得淨流出5,012萬元。

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