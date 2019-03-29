金融市場關注點：今晚10時30分英脫歐消息

外國傳媒報道，金融市場周五(3月29日)仍須關注英國脫歐進展。英國首相文翠珊正在作最後一擊、力求讓她的脫歐協議在議會獲得通過，以避免脫歐長期延後，惟成功希望幾乎為零。



報道指出，議員將被請求在倫敦時間周五下午2時30分(香港時間晚上10時30分)前後的表決中，支持「退出協議(Withdrawal Agreement)」。他們之前曾兩次否決她的脫歐協議，目前為止文翠珊仍未能爭取到足夠支持。



倫敦時間周五晚上11時(香港時間周六早上7時)本應是英國要脫離歐盟的最後一刻，如果英國議會屆時沒有通過該脫歐協議，英國將必須決定要麼在4月12日「無協議脫歐」，即所謂「硬脫歐」，要麼可能把脫歐推遲數月、甚至數年。



目前普遍分析指出，要打破議會僵局，最終可能需要一場新的大選。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/