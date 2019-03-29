你想Dream Home：慳家夫婦築巢　4年儲百萬

成功男人背後通常有一個女人，今期《你想Dream Home》男主角Kenny自小沉迷模型玩具，全靠慳家老婆「撳住」，才走出無底深潭，並忍痛放售儲了十年的心愛模型玩具。兩公婆更捨棄旅遊及玩樂，合二人之力終儲下人生第一個100萬元，並達成先上車後結婚的目標。



Kenny與太太2005年在美國留學時相識，2010年回港。Kenny經朋友介紹加入投資公司，年薪平均超過50萬元，每月會儲起收入的三分之一，而太太則會將月入的一半作儲蓄。為了婚後的安樂窩，二人於4年間儲蓄逾百萬元，當中約三成是靠投資回報所得。



兩人在2013年底開始搵樓，鎖定深井區，以貼近女朋友的家人。他們自知首期資金有限，亦不奢求買大單位，所以專攻四字頭放盤，而區內大型屋苑碧堤半島兩房戶最符合預算，可惜未有所獲。



睇樓半年，兩人對區內縉皇居的一個實用面積約700方呎兩房單位一見鍾情，但卻超出Budget。幸獲雙方家人幫忙，資助部分首期，最後斥530萬元買入單位，剛好在結婚前一個月順利入伙。



Kenny說太太理財謹慎，成功置業可謂功不可沒。太太不愛追逐名牌，亦沒有花錢的興趣，而她的理性亦感染自己不要亂使錢。他說，自己沒有甚麼嗜好，除了自幼熱衷收藏模型玩具，最高峰時曾擁有約50件，總值達六位數字。



他更指，全賴太太，才沒有泥足深陷添購新玩具。打從籌備置業的一刻開始，便逐步出讓玩具，現時僅保留小量珍藏品。



買樓大計勢在必行，難免要犧牲玩樂。熱愛旅遊的他亦要「停一停，諗一諗」，平均兩年才出國旅行。為解出遊之苦，亦只會到澳門遊玩。



他說，日常生活有太多無形的開支，節儉其實在於生活細節。從事金融業，最大使費是應酬。其他工作上非不必要的開支會「慳得就慳」，例如訂造西裝只需數千元，便不會為了派頭而花費過萬元。



兩公婆對膳食亦很隨意，通常會在連鎖快餐店或茶餐廳用膳，大時大節或紀念日亦不會刻意追求Fine Dining。



Kenny小時候與家人擠在約200方呎的單位生活，他確信細屋可以換大屋，正物色同區逾千方呎的三房單位，希望努力工作，未來實現換屋大計。



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