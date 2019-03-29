IDC：2023年中國VR眼罩銷量將突破1050萬台

國際市場調查機構IDC的《中國VR/AR市場季度跟踪報告》顯示，2018年內地AR(增強實境)及VR(虛擬實境)眼罩銷量分別達3.2萬以及116.8萬台。



IDC預測，2019年AR及VR0的整體市場增幅將達到86.9%，到2023年，中國VR眼罩銷量將突破1,050萬台，AR眼罩銷量將達821.4萬台，未來5年整體市場年複合增長率(CAGR)為69.9%。



報告顯示，2018年，在內地政策環境的積極引導及外國品牌紛紛打入中國市場下，AR眼罩市場獲得深入發展。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/