金管局：港匯或再觸及弱方兌換保證　利率料平穩

港匯近期轉弱至7.85弱方兌換保證，香港金管局今年3月以來累計第7次入市，累計買入171.6億港元。金管局於《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，港匯於未來一段時間繼續偏弱，並可能再次觸發弱方兌換保證。



報告提到，港元匯率於去年9月及11月偏強，反映預期季節性資金需求，帶動流動性收緊而削套息交易活動，惟美國貨幣政策正常化步伐出現變化，以及中美貿易摩擦、英國脫歐等宏觀因素，料港元未來的資金流或會較為波動。



若港美息差仍然維持較大差距，市場套息交易活動或會持續，以致港元於未來一段時間繼續偏弱，並可能再次觸發弱方兌換保證，亦符合聯繫匯率制度的設計。



港元拆息走趨方面，金管局指港元貨幣基礎仍然龐大，銀行可將外匯基金票據作為抵押借入港元資金，估計港元利率的上升步伐應較為溫和。

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