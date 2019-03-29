庫克親自教學！股神或「提起勇氣」轉用iPhone

外媒報道，股神巴菲特投資旗艦巴郡淨資產超過700億美元，並持有蘋果公司(Apple Inc.)約5.5%股份。儘管蘋果公司是巴郡最大的一筆投資，但巴菲特很少使用蘋果公司產品。據了解，他只會使用iPad來檢查股價和做研究，但不懂得使用iPhone。



巴菲特現時使用的手機是售價僅20美元(約156港元)的三星翻蓋功能手機SCH-U320，名副其實「老人手機」，並在美國時間周四(3月28日)，向外媒記者展示了上述古董手機。他說笑指：「順便講聲，這是我的手機，是電話發明家貝爾(Alexander Graham Bell)借給我的，但我忘記還給他。」



巴菲特使用這款老爺手機已很長時間，其實他本人是擁有iPhone X，只是仍操作不好。他稱：「前幾天有人給了我一部iPhone X，但我現在還沒用。這人很不錯，他甚至詳細解釋了使用方式，我想他可能以為在寫信給三歲的小孩。這給了我一些勇氣，總有一天我會用它。」



蘋果公司行政總裁庫克表示，將飛往股神的家鄉奧馬哈(Omaha)，幫助巴菲特設置新iPhone。



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