聯交所股權變動資料顯示，上海實業環境(00807)於3月27日被Shanghai Industrial Holdings Ltd減持177萬股，最新持股數目約12.26億股。



中國擎天軟件(01297)於3月28日獲Long Capital International Ltd增持16萬股，最新持股數目約4.97億股。



中國醫療網絡(00383)於3月26日獲天安(00028)增持109萬股，最新持股數目約10.1億股。



信邦控股(01571)於3月27日獲Green Pinnacle Holdings Ltd增持25萬股，最新持股數目約7.21億股。



巨騰國際(03336)於3月28日獲Bank of Communications Trustee Ltd增持50萬股，最新持股數目約2.33億股。



招金礦業(01818)於3月26日獲摩根大通增持64萬股，最新持股數目6,299萬股。



新鴻基公司(00086)於3月25日獲聯合集團(00373)增持37萬股，最新持股數目約12.34億股。



李寧(02331)於3月25日獲瑞銀集團增持4,767萬股，最新持股數目約1.26億股。



冠亞商業(00104)於3月28日獲林金鳳增持49萬股，最新持股數目約4.44億股。



現代傳播(00072)於3月28日獲邵忠增持21萬股，最新持股數目約2.89億股。



萬科企業(02202)於3月28日獲GIC Private Ltd增持3,469萬股，最新持股數目約1.47億股。



雲裳衣(01709)於3月29日獲李韌增持1.01億股，最新持股數目約1.01億股。



中國智能健康(00348)於3月29日獲李雄偉增持3,510萬股，最新持股數目約4.83億股。



德基科技(01301)於3月26日及27日獲蔡鴻能合共增持48萬股，最新持股數目約3.68億股。



春泉產業信託(01426)於3月28日獲TOYOSHIMA Toshihiro增持10萬股，最新持股數目80萬股。



朗詩綠色集團(00106)於3月26日及27日獲田明合共增持314萬股，最新持股數目約31.29億股。



美亞娛樂資訊(00391)於3月27日獲李國興增持48萬股，最新持股數目約31.2億股。



興勝創建(00896)於3月27日及28日獲老啟昌軒合共增持22萬股，最新持股數目972萬股。



茂宸集團(00273)於3月28日獲鄭達祖增持80萬股，最新持股數目約4.84股。



華潤電力(00836)於3月26日及28日獲胡敏合共增持10萬股，最新持股數目10萬股。



葉氏化工(00408)於3月26日獲葉子軒增持8萬股，最新持股數目4,340萬股。



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中國中鐵(00390)於3月26日被摩根大通減持85萬股，最新持股數目約2.51億股。



金蝶國際(00268)於3月26日被摩根大通減持1,722萬股，最新持股數目約2.29億股。



瑞聲科技(02018)於3月26日被摩根大通減持170萬股，最新持股數目約1.57億股。



瑞聲科技(02018)於3月27日被The Capital Group減持280萬股，最新持股數目約1.3億股。



亨得利(03389)於3月27日被Prestige Rich Holdings Ltd減持8,000萬股，最新持股數目約3.71億股。



城建設計(01599)於3月27日被Amundi Luxembourg S.A.減持170萬股，最新持股數目6,079萬股。



阜豐集團(00546)於3月27日被TREETOP ASSET MANAGEMENT SA減持50萬股，最新持股數目約4.32億股。



雄岸科技(01647)於3月25日被Emperor Grand International Ltd減持105萬股，最新持股數目5.73億股。



青島港(06198)於3月26日被景順香港減持20萬股，最新持股數目5,488萬股。



領展房產基金(00823)於3月15日被State Street Corporation減持102萬股，最新持股數目約1.25億股。



中國燃氣(00384)於3月26日、27日及28日被朱偉偉合共減持300萬股，最新持股數目600萬股。



南順(香港)(00411)於3月26日被梁玄博減持40萬股，最新持股數目185萬股。



旭輝控股(00884)於3月27日被陳東彪減持55萬股，最新持股數目2,861萬股。



路勁基建(01098)於3月27日被謝賜安減持2萬股，最新持股數目8萬股。

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