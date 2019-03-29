有線寬頻虧損擴大至4.55億　裁員102人

有線寬頻(01097)公布，截至2018年底止年度業績，期內收入為11.63億元，按年跌7.55%；股東應佔虧損按年擴大25.5%至4.55億元，連續11年錄得虧蝕；每股虧損7.3仙，不派末期息。



業務方面，由於訂戶及廣告收入下降，來自電視分部的業務收入按年減少一成，跌至8.13億元；來自互聯網及多媒體分部的收入亦減少100萬元。



截至去年底止，其綜合資產淨值按年大跌36%，至7.24億元。



該公司亦宣布，因改組架構，會裁減102名員工，佔整體員工約6%，受影響的部門包括有線電視節目製作部、製作統籌部、網絡維修及安裝部以及企業支援等，而新聞部門則不受影響，承諾會按法例補償有關員工。



有線寬頻指，面對傳統大眾媒體營運模式的轉變，經營環境變得十分嚴峻。加上較早前集資計劃遇上波折，令該公司在進一步調低成本結構時增加迫切性。



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