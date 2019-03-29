五谷磨房：今年續研發創新產品　投資700萬人幣

內地健康食品公司五谷磨房(01837)公布上市後首份業績，純利按年倒退43.3%至1.05億元人民幣(下同)。董事長桂常青在業績會上解釋，由於公司去年上市，產生一次性上市開支，若撇除有關非經營性開支，經調整利潤2.13億元，按年升12.99%。



她又指，去年公司加強產品創新，研發42款新產品，商品類別增至6類，現時累積新產品儲量超過120種，今年會繼續研發創新產品，如養生茶、健康零食等，相關研發資本開支約700萬元，與去年相若。



她坦言，公司現時來自超市的客戶並不多，因超市客戶人均消費約170元，在中國而言，是較高端的產品。為了擴大客戶群，日後將推出不同價位的產品。而今年第四季將推出即食新產品，並會在便利店銷售。



公司去年新的直營專櫃851個，現時共有3,895個直營專櫃，覆蓋中國461個城市。首席執行官兼執行董事張澤軍指，公司著重線下店為消費者帶來體驗，以達品牌推廣效果，及將線下客群引流至線上店。而今年將維持去年開店的步伐，但實際仍要視乎市場發展而定，相信二、三線城市的新增店會較多。



桂常青又說，公司去年4月內部推出合伙人制度，改革門店管理，以提高線下店的營運能力及效率，相信改革效果可反映在2019年度的財務報表。



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