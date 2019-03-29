交行：與滙豐合作多年　冀為雙方股東創造更多價值

交通銀行(03328)董事長彭純表示，該行與滙豐銀行的投資關係已達14年，兩者合作成果豐碩，亦確定雙方合作戰略地位，希望能為雙方股東創造更多價值。



他亦指，對中國今年經濟增長充滿信心，認為不會出現「大上大落」的格局，會透過結構性改革提高銀行營運能力，同時做好風險防控的防範戰，認為交行基本功十分紮實。



副行長侯維棟透露，今日(29日)交行管理層與滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝交流，談及了雙方未來聯合聯動的計劃。



對於香港金融管理局近日發出虛擬銀行牌照，他指，儘管交通銀行香港分行於首階段沒有取得牌照，但於線上及線下做了大量工作，提醒營運虛擬銀行時，尤需注意訊息安全帶來的風險。

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