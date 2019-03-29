外媒分析：人民銀行或4月中下旬「降準」

美國財經媒體彭博社報道，據其經濟研究分析，中國人民銀行(即中國央行)在未來幾周下調商業銀行存款準備金率(俗稱「降準」)的窗口正在開啟，最終落實時間可能在4月中下旬。



彭博經濟研究認為，中國央行有必要向經濟注入更多長期流動性。從基本面看，有必要採取這措施，以支持信貸可持續擴張，以提振經濟活動。從技術面看，銀行流動性緩衝可能會在第2季降至1.5%以下，根據往績，當超額存款準備金率顯著低於1.5%時，中國央行往往會「降準」。 此外，美國聯儲局最近的轉變，亦為中國央行放水提供了更多空間。



資料顯示，「降準」0.5%可向銀行體系釋放大約8,000億元人民幣的流動性，央行甚至可以「降準」1%。在這種情況下，央行或可以通過不續中期借貸便利(MLF)來回籠部分資金，將淨投放規模控制在4,000多億元人民幣，與1月的行動類似。



展望未來，中國4月有3,675億元MLF到期，然後5月有1,560億元，6月有6,630億元。如果所有這些MLF都不續期，銀行的超額準備金率可能會在4月底跌至1.2%，6月底跌至0.7%。在這種情況下，流動性會變得愈來愈緊，令「降準」機會提高。

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