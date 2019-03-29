Lyft周五掛牌　巴菲特潑冷水叫散戶唔好亂買？

外媒報道，美國第二大電召專車公司Lyft將於周五(3月29日)於美股正式掛牌，其估值逾200億美元(逾1,560億港元)。此時此刻，雖然沒有明確提到Lyft，但「股神」巴菲特卻表示，在市場熾熱時期購買熱門新股，根本不是普通散戶應考慮的事情。



事實上，近期有多個硅谷「獨角獸」公司湧向美國新股市場。即使Lyft仍未錄得盈利，但市場對於它的強烈興趣推高了該公司的價值。



巴菲特周四(28日)接受外媒訪問時指，他上次購買新股已是1955年，當時福特汽車首次公開募股(IPO)。他稱：「我不認為在市場熾熱時期購買新股，是任何普通散戶都應該考慮的事情。」



他承認不買新股可能會錯失一些成功的公司，例如早期的亞馬遜或Uber，但在投資未經市場驗證的公司時，安全總比後悔好。



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