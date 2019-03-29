講股半分鐘：利好因素續浮現　支撐港股表現

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他認為在內地政府多方面支持經濟發展，加上中美談判料很大機會達成共識下，料可為港股帶來正面影響，建議投資者可留意各行業中表現最出色的企業。



他表示，自去年第4季開始，中國政府已從貨幣政策及財政政策方面，全方位支持實體經濟及虛擬經濟，必要時更會採取更多措施，料內地經濟下滑勢頭可遏止。



另一方面，他指未來數個月，中美兩國貿易談判料極大機會可妥善解決，否則會影響環境經濟及股市。如果談判有滿意成果，料可幫助中國經濟轉型以及進一步改革開放，亦有助支持美國企業盈利表現，且曲線支撐美股，料可為港股帶來正面作用。



他建議，投資者可買入各行業當中，表現最出色的企業。例如內銀股的招商銀行(03968)、內房股的華潤置地(01109)、教育股當中的楓葉教育(01317)以及藥業股的石藥集團(01093)。



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