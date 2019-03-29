1周10大驚奇：債息顯異象！現況似98年或00年爆煲前？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，3月15日轉軚警告跌浪開始，結果港股3月累升418點，自3月15日收市計則累漲39點，冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。之後會怎樣？目前好淡異象均等，4月初宜保守至上。



【1、債息異象：美德息差預示似1998或2000年前夕？】

近日美債息曲線「倒掛」成為市場熱話，評論五花八門，有的立即唱淡，有的則指毋須過敏，或許投資者可多加關注其他信號，來佐證經濟是否很快衰退，其中一個異象來自美國與德國的債息差距。若這異象仍有參考價值的話，2019年底確實有機會明顯轉差。



(註：何謂債息「倒掛」？為何要關注？可參考：https://bit.ly/2Ugyj7p )



隨着美國2年期及10年期債息近日急跌，而德國債息則「跌無可跌」，令美國和德國債息差距收窄。一般來說，2年期債息最能反映市場怎預測央行的加息或減息步伐；10年期則反映整體融資成本，涉及個人及企業。因此，在眾多債息之中，最值得關注的是2年期及10年期，而且放諸四海而皆準，要觀察每個國家的經濟去向，都可藉此作參考。市場之所以較關注美國，是因該債市規模極大，而且流通量高。



就在去年11月，由於歐央行難以加息，而當時美國聯儲局又預期加息周期遠未結束，令美債息不斷上揚，導致美德無論是2年期、抑或10年期債息差距，均創下1989年以來最闊。以目前形勢來看，由於美歐都沒有能力大幅加息，令2018年11月創造的美德債息差距極有可能已見頂。(本文附圖一及二)



這預示甚麼？原來在過去近30年，兩者息差見頂往往是量度股市表現的領先指標。從本文附上的圖可以見到，美德債息差距每每擴大至當時新高水平後，翌年都是金融市場的噩耗，無論是1997年或1999年，往後一年也有「大事」發生，包括1998年亞洲金融風暴及2000年科網爆泡。



故此，今次是否預示着最快2019年11月後有危機？恰巧這與3個月期美債息相對10年期倒掛，預示經濟一年左右或陷入衰退的警號有雷同之處。



【2、債息異象：究竟目前衰退機會有幾高？】

說回市場焦點的美國3個月期債息相對10年期「倒掛」，在周三(3月27日)一度見「-0.113厘」，究竟這反映經濟陷入衰退的機會有幾高呢？



擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert發表了一幅圖，根據往績，目前美國經濟將會衰退的機會大約是30%。一旦到了「-0.82厘」，衰退機會就會達到50%。(附圖三)



投資者不妨繼續關注。



【3、債息異象：一石激起千層浪！全球有減息壓力】

事實上，除了美債息，目前更不濟的是，澳洲及新西蘭10年期債息備受拖累，在周四(3月28日)雙雙創下1985年有紀錄以來最低，反映傳統「高息孖寶」有減息壓力，再加上德國本周以「負利率」發行國債，為2016年以來首次，以及日本10年期國債孳息率亦跌至-0.1厘，同為2016年以來首見，恐預示着全球央行要減息。



上文提過，由於10年期債息是整體融資指標，故無論是哪一個國家，也是市場關注的重點，即目前全球恐踏入「減息期」，對於無法再減息的國家，例如歐元區及日本，將是災難。



舉例來說，澳洲10年期債息周四(3月28日)低見1.72厘，而該國利率為1.5厘，由於往績顯示，兩者一向有最少0.5厘息差，換言之，澳洲央行有減息壓力。另外，新西蘭10年期債息也跌至1.74厘，相對該國利率為1.75厘，亦反映有減息壓力。



目前市場正估計，美國聯儲局有90%機會於今年12月減息0.25厘，之後再減息的時機或在2020年9月。



【4、經濟真的會衰退？另類指標又響警】

究竟美國經濟會否在2020年或之前陷入衰退，繼而拖累全球？除了觀察債息曲線，本周有專家指，或可留意一些「另類指標」，尤其是目前「經濟學家的分歧」！



美國著名財經媒體彭博每月都會就經濟前景向一批經濟學家進行調查，他們來自銀行、研究機構、大學等，截至上周五(3月22日)，平均認為未來12個月美國經濟會增長2.2%。不過，表面上看似樂觀，但實情是分歧很大，最樂觀是睇增長3.2%，最悲觀則是料收縮0.8%。



上述的分歧值得關注，因回看2007年也是如此！當年一眾經濟學家均不太認為經濟會陷入衰退，甚至大多數不認同短期內會到來，類似情況也在1990年及2001年出現過。



那麼，目前的分歧究竟有多大？若以統計學標準差(standard deviation)推算，上周五的調查分歧程度為0.76個百分點，為2012年以來最大，當年正值歐債危機。



另外，美國汽車市場也響起警號！據行業顧問JD Power和LMC Automotive本周公布的數據預計，今年首季美國汽車銷量將按年下跌近2.5%。其中，撇除商業銷售，單計零售汽車料減約5%，至290萬輛，為6年以來首次預計銷量跌穿300萬輛。



由於消費佔美國經濟增長比例達七成，而汽車則是消費「龍頭」，故其銷情一直被視為經濟「晴雨表」。



【5、歷史怎看美債息倒掛？今次似1973年？】

若果上述眾多警號真的有參考價值，股市會如何？英國研究機構凱投宏觀(Capital Economics)市場經濟學家瓊斯(Oliver Jones)本周表示，雖然歷史顯示，在債息曲線出現倒掛後，股市是有機會在之後的數月內繼續做好，甚至再創新高，為投資者帶來強勁回報，2007年就是這樣。不過，也要看看當時環境，當年全球經濟數據依然強勁，目前則明顯轉弱，意味着今次股市未必那麼好運。



他說：「我們已見到美國非農就業職位增長顯著放慢、零售銷售開始疲弱，以及進口需求減少。與此同時，我們亦正看到企業盈利增長放緩。這完完全全與2006年債息開始出現倒掛時不同。」



他又發表了一幅圖(附圖四)，顯示過去7次美國3個月期債息相對10年期出現倒掛後的美股表現，其中3次，即1968年、1973年，以及2000年，是股市先見頂，之後才出現債息倒掛。他估計，今次有機會像1973年，即股市見頂後6個月，債息就出現倒掛，因為目前美股歷史頂部是去年9月，而今年3月就出現債息倒掛。



他說：「我們預計標指在2019年底將跌至2,300點左右，即較現水平累挫約18%。」他又警告，每次債息出現倒掛後，總會有評論認為這指標不可靠，但最後都被證明是自欺欺人。



【6、歷史怎看美債息倒掛？對上4次股市再升】

上述是以1973年為例，若果只看最近4次債息倒掛，答案又如何呢？「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周指出，歷史數據顯示，每凡債息出現倒掛，股市在之後的數月及數季大多有好表現，直至大約30個月(即大約兩年半)後，標指回報才會低於平均值。



根據他的研究，對上4次3個月期債息相對10年期出現倒掛是1978年、1989年、1998年，以及2006年，結果是央行將會傾向停止加息，甚至開始減息，以避免經濟立即陷入衰退。因此，債息倒掛反而是貨幣政策寬鬆的信號，股市可能會升得更高。過去4次經驗皆顯示，在未來12個月有80至90%時間是升市，回報高達雙位數，直至大約30個月後才「見紅」。(附圖五)



另一位近年測市奇準，2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月指股市升得多要調整、同年3月叫人撈底、6月料美股仍有力創新高，而一一言中的Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer近日亦表示，債息倒掛是買股信號。



他稱，總結過去7次經濟周期，自最初出現倒掛到周期擴張期見頂，標指期間升幅中位數為21%，而自最初倒掛到衰退發生，相距時間中位數為19個月。故此，他認為投資者應待信貸市場出現更多問題後，才轉為防守。



【7、基金大戶：小心4月初股市續調整 原因係...】

一口氣回看了歷史，有褒有貶，問題在於你相信哪一年的往績，抑或任何往績也不信。無論如何，它們是較長期的走勢，短期又如何？於2018年4月警告全球股市狂潮完結的加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina本周表示，根據該行數據，自1930年起，若經濟陷入衰退，標指下跌中位數為24%，平均更達32%，主因是1930年代大蕭條及2000年科網爆破拉高了平均數，故參考中位數較中肯。



她指出，去年9月後的美股跌浪曾達兩成，某程度上是反映市場估計衰退將會出現。儘管目前來說，股市仍有上升空間，今年底標指料升上2,950點左右，但未來數周確實很難大升，主因是經濟或企業盈利前景皆出現很多不明朗因素。若市場再次估計會出現溫和衰退，標指最悲會下試2,200點，以符合歷史中位數，預計股市最大考驗是第2季初。(即4月起至5月初)」。



●利好因素已炒凸

管理逾1,200億美元資產的基金管理公司安保資本投資駐悉尼動態市場主管Nader Naeimi本周亦警告，由歐美觸發的上周五(3月22日)冧市預計不會一日就完成，原因是市場早已將利好消息過度定價，料未來數周股市續跌。



●美股回購力量減

盛寶銀行駐悉尼市場策略師Eleanor Creagh也表示，美股過往受惠於回購股份，惟目前該因素已減退。資料顯示，在3月25日至5月3日期間，75%的標普500企業將進入回購「休眠期」。往績預示會導致回購活動大跌約35%，而回購被視為美股升市最大推動力之一。



【8、大鱷更悲：估計去年底的冧市再重演】

上述有基金大戶相信調整未完，去年回報達41%的對沖基金Crescat Capital宏觀分析師Otavio Costa更悲觀，估計後市不是調整，而且大冧市。



他說：「我認為人們將對標指2019年底的走勢感到驚訝，因為標指要由頂部暴瀉最少40%。」他指出，近期美國債息出現「倒掛」是股市10年「牛市」的噩耗，因為不單單是3個月期相對10年期出現「倒掛」，而是有一定數量的債息曲線已現「倒掛」，反映熊市近在眼前。



Costa相信，美股自上周五(3月22日)起是「第二隻熊腳」的開始。換言之，類似去年12月的冧市僅剛剛開始。



【9、4月注意！美細價股未熱炒 或預示業績醜陋】

事實上，美股即將再度踏入業績期，目前美國分析員預期，當地細價股今年首季、以至全年業績都會出現歷史性的大幅度下滑，代表該類股份的羅素2000指數在2019年上半年勢陷入盈利衰退，即連續兩季盈利會出現負增長。就此，有專家警告，這是包括美股3大指數在內的整體大市噩耗。



管理4億美元資產的Element Pointe Advisors總裁兼首席投資長Carlos Dominguez表示，十分關注中小型股份的業績，因羅素2000指數目前仍較去年8月高峰低逾10%，是整體大市的警號，因股市若是牛市，細價股的表現往往跑贏，例如去年8月率先創高峰，標指則於9月才跟隨，明顯是領先指標，現時則看似有向下趨勢。



投資銀行Jefferies細價股策略師Steven DeSanctis亦指出，該類股份恐迎來非常醜陋的業績期，市場正大幅削減盈利預測。目前華爾街預計，羅素2000指數的成分股今年首季盈利會倒退14.5%，次季再跌4.3%，即陷入盈利衰退，主因是企業面對勞工成本上升、服務及供應成本亦上揚，縱使預計首季及次季收入會分別增加3.5%及4.5%，也彌補不了成本漲價。



【10、要記性好？呢4招既免費又實用】

最後分享一下，金融市場瞬息萬變，良好的記憶力缺不可少！例如今次美債息倒掛，不少資深分析員就立即援引記憶作解釋。究竟怎樣既能保持良好記憶力，又不用大花金錢「食補品」呢？以下是綜合外國專家研究，不妨參考一下：



●睡眠要夠

大腦要在睡眠的時候，才會移除細胞在白天新陳代謝時產生的廢物，亦可保護大腦不受自由基傷害。大部分人每天需要7至8小時睡眠，最好是睡在全黑的房間或帶眼罩。



●運動

運動可增強大腦的血流量，幫助產生新的血管，大大提升大腦的可塑性和認知功能。冇時間？專家建議每周至少有有3至4次「快步行30分鐘」，有時間喇呱？



●飲食

實驗顯示，目前包括記憶力衰退的很多疾病，是源自每日蔬菜和水果攝取量不足，可考慮每天進食10份蔬果。



「一份蔬菜」約等於：一碗未經烹調的葉菜，例如：生菜、椰菜；半碗煮熟的蔬菜、芽菜、瓜類或菇類；半碗煮熟的豆類，例如：荷蘭豆、紅腰豆；3/4杯沒有添加糖的新鮮蔬菜汁



●樂觀地做人

要學習「處之泰然」，它可以減少壓力荷爾蒙釋放，對腦部健康絕對有益。凡事樂觀一點！跌市好正常...

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