內地擴大開放金融業！摩通及野村獲准成立中國合資子公司

內地傳媒報道，中國證監會核准設立野村東方國際證券有限公司。註冊地為上海市，註冊資本為20億元人民幣(下同)，該公司由野村控股株式會社出資10.2億元，股權佔比51%；東方國際(集團)有限公司出資4.98億元，佔比24.9%；上海黃浦投資控股(集團)有限公司出資4.82億元，佔比24.1%。



另外，證監會亦核准設立摩根大通證券(中國)有限公司，股東包括JP Morgan International Finance Limited，其出資比例51%；上海外高橋集團股份有限公司，其出資比例20%，深圳市邁蘭德股權投資基金管理有限公司，其出資比例14.3%，新疆中衛股權投資有限合夥企業、上海賓闔投資管理中心(有限合夥)、北京朗信投資有限公司亦分別出資4.9%。



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