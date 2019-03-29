一周專家樓評：商場平租畀名店為乜？買樓最緊要睇呢樣嘢？

香港樓價高昂，愈住愈細成為常態，究竟納米新盤有幾搶手？點解睇Location買樓會贏面高？商場業主何解用平租吸引名店進駐？



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！



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【黃漢成】：商場以折讓租金吸引名店進駐

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近日有知名大型日本連鎖雜貨店進駐香港，開設首間分店，承租尖沙咀核心區美麗華酒店地庫約1.5萬平方呎樓面，月租約100萬元，呎租約67元，與美麗華廣場的寫字樓呎租相若。向來商舖租金應遠高於同區的寫字樓租金，足見是次大額租務，呎租與市價有很大的折讓，然而能夠引入人氣店舖，對商場業主而言，絕對是划得來的好事。



是次進軍香港的日本連鎖生活雜貨店，是日本人氣商店，除了以價錢低廉作招徠外，店中售賣的貨品種類，更是多不勝數，商場向來最重視人流，是次商場以較大的折讓租金吸引此名店進駐，就是希望吸引大量人流帶旺其商場，連帶商場內的其他商戶亦能一併受惠，整個商場人氣上升，自然能提升形象，亦有利日後提高租金水平，除了業主、租戶各得其利，香港人亦多了一個新鮮的購物熱點，可說是達至多贏局面。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【陳永傑】：買樓最重要睇Location

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近月港股從低位反彈不少，但能夠真正贏錢的股民不會很多，因為他們未必買中影響恒生指數升跌的大藍籌股。不過，買樓只要購買一些好位置的樓盤，贏面會比較高，因為位置好如同買中大藍籌股。



何謂好位置的樓盤？例如港鐵站上蓋以至尊貴地區的樓盤，有些樓盤景觀特別好，地段也是上佳的。因為位置好的樓盤不僅交通方便，保值及升值能力也較高。至於尊貴地區例如山頂、半山、傳統豪宅區當然也是好位置，否則不會價錢比天高；況且，尊貴地區是無可代替，一盤難求。



置業人士想買樓，希望達到保本增值的目的，好位置的樓盤絕對是首選，尤以交通方便的鐵路上蓋樓盤，似股票市場的大藍籌股，比較令買家安心。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【專家樓評】陳坤興：納米盤愈賣愈旺場

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受惠於股市氣氛帶動，加上美國聯儲局計劃今年內不加息，低息環境持續，令本月新盤市場比預期中還熱鬧，3月新盤銷售更已突破2,300宗，創出自2017年3月以來的2年新高。



本月新盤銷售中，以面積僅300方呎以下的納米樓佔多數，佔整體新盤銷售逾3成。事實上，過去數年間納米樓銷售一年比一年多，在2017年全年僅售出約1,714伙，相對於全年新盤總銷售的不足9.5%。



去年納米樓的銷售已逆市急增至2,207伙，全年佔比已大幅增加至接近15%水平，單計今年首季已售出近1,000伙，所屬佔比再增加至20%，可見納米樓進一步主導現時新盤市場。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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【林浩文】：給大灣區置業人士的建議

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不少人都關心大灣區的發展，中央政府也提到未來大灣區的發展方向，無論在基建、城市發展上，有很多大灣區的融合措施，方便香港市民到內地讀書或工作。



說起大灣區，大家最留意就是大灣區的樓市，大灣區內比較成熟的城市，包括了香港、深圳、廣州、澳門，其實還有一些二線城市大家未必即時留意到。好像是佛山、中山、珠江的西面、這些城市的樓價相對貼地。



香港、深圳、廣州、珠海的樓價都相對較高，珠三角入面的二、三線城市，這些城市的樓價都是每平方呎1,000多港元。



對於有興趣投資大灣區的人士，筆者有一點小建議，最重要選擇一些大型發展商，就算項目出了問題也較容易追討。如果有懷疑最好請一位內地的律師檢查所有的文件。另外很多地區都有限價限購令，境外同胞買樓時要留意。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文





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【黃仲澧】：規劃明日大嶼要夠前瞻

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談到近期的熱門話題「明日大嶼」計劃，自然離不開其規劃。在規劃上，過往舊有的慣常做法，大多是對地方原有的產業加以完善和發展，其中方法可能是根據某產業過去在土地使用方面的數據，預測未來產業進一步擴張發展時對土地的需求。



但「明日大嶼」預計可提供1,000至1,700公頃的新增土地，加上適逢國家政策決定銳意發展大灣區，人工島上產業的規劃發展需要以更具前瞻性的方法進行。



政府計劃於今年第一、二季尋求立法會撥款開展人工島的前期研究，包括探討擬議第三個核心商業區的市場定位、發展策略和詳細土地規劃。



筆者建議該前期研究應先充分探討香港的獨特發展優勢，以此掌握島上產業的最佳發展定位。甚至可在研究報告內提出不同發展策略的設想，並對落實不同策略所需的土地資源作出估算，從而使政府對島上未來發展的不同可能性能有更深入和準確的把握。



普縉 規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



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