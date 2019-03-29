新盤UPDATES：家壹逾471萬起錶　匯璽連沽4伙

新盤市場暢旺，連錄多宗大額成交，有新盤亦乘旺市推出首張價單，預計在短期內推售搶客。



●匯璽連沽4伙 套現逾1.71億

新鴻基地產(00016)於北角的海璇售出第5A座19樓E單位，實用面積369方呎，一房間隔，成交金額1,340.6萬元，呎價36,331元。該盤月內連環錄得五宗成交，共套現逾1.49億元。



同系西南九龍匯璽單日亦連沽4伙，成交價介乎4,098.2萬至4,563.7萬元，套現逾1.71億元。



●柏蔚山四房戶售3728萬

新世界發展(00017)北角柏蔚山沽出2座28樓B室，實用面積994方呎，屬四房雙套間隔，成交價3,728萬元，呎價37,505元。項目累售507伙，佔可售單位逾8成，套現逾119億元。



●MONTEREY連沽3間洋房 平均呎價近3.2萬

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY透過招標售出3幢洋房，套現逾1.9億元。平均呎價31,995元，其中6號獨立屋，實用面積為2,004方呎，成交價6,573.08萬元，呎價32,800元。樓盤已累售18間洋房，平均呎價為29,569元，套現逾10億元。



●長沙灣家壹入場費逾471萬 料一Q清枱

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣家壹首張價單推出50伙，形容首批為「有效率價」，實用面積238至277方呎，包括20伙開放式戶及30伙一房戶，價單售價512.3萬至650萬元，呎價20,903至24,454元，價單平均呎價22,663元，市值逾2.95億元，首批全數單位折實低於600萬元。



扣除最高8%優惠後，折實售價逾471.31萬至598萬元，折實呎價19,230至22,497元，折實平均呎價20,850元。市場人士預期，該盤地點好，而近期市況理想，料首輪銷售單位可即日沽清。



●家壹首批折實低於600萬 代理料掀搶購潮

恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹開價，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，首批50伙折實售價在600萬港元以內，為九龍區新盤非常罕有，勢必掀起搶購熱潮，加上發展商提供高成數按揭，料首批能一Q清枱。



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