內地短視頻平台齊落閘　青少年每日上線限40分鐘

內媒報道，內地青少年沉迷打遊戲機，去年多家遊戲開發商及遊戲平台被中央多個部門嚴厲監管後，監管之手似乎已靜靜伸到短視頻平台，尤其當中的直播視頻服務。



有見及此，內地兩大熱門短視頻平台快手和抖音，近日同時宣布限制13歲或以下青少年每日停留在其視頻平台的上線時間。快手的青少年模式限制包括每日使用時長不能超過40分鐘，晚上10點至早上6點不能使用。直播還可以看，但是不能打賞、充值、提現。



相比之下，抖音的保護更激進一些。使用時長和時段限制與快手相同，但直播功能直接消失。內容的改變更明顯。



在中國網信網的介紹中，防沉迷系統除了以上的措施，還會試點通過地理位置判定、用戶行為分析等技術手段篩選甄別農村地區留守兒童用戶，並自動切換到「青少年模式」。



「沉迷抖音/快手無法自拔」，過去是調侃，現在值得問一句，短視頻也要防沉迷？有這個必要嗎？



截至2019年1月，根據官方最新數據，抖音的日活用戶是2.5億，快手日活用戶是1.6億。至於使用時間，艾瑞諮詢曾經統計，抖音和快手用戶的平均每日使用時間分別在25到30分鐘和60到70分鐘這個區間。



根據QuestMobile統計，去年下半年，國民級應用微信的人均單日使用時長是85.8分鐘。

從使用時長來看，短視頻防沉迷的必要性並不明顯，除非這件事和未成年人產生聯繫。



目前，還沒有出現過因為沈迷短視頻，導致未成年人成長受到影響的典型案例，但是未成年人使用短視頻應用還有另一個問題——直播打賞。



可能兩大短視頻平台已感受到直播服務可能對未成年人的影響，已受到監管無形之手所關注，於是自行提早作自我審查，以免官方高調介入時，會出現措手不及的危機。



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