夜市UPDATES：道指高位橫行　港夜期高水逾百點

受中美貿易樂觀情緒提振，美國三大股指集體高開後續揚，道指現報25,842點，升124點；標指報2,828點，升13點；標指報7,715點，升45點。



外國傳媒引述知情官員透露，中美談判代表正在逐字逐句地檢查一份協議的文本內容。受消息帶動，港股期指夜市抽升，報29,154點，升77點，高水103點。



富國銀行轉跌1%，此前該公司CEO兼總裁將退休。其他銀行股靠穩，摩根士丹利目前上漲1.1%，高盛、美國銀行、摩根大通漲不足1%。



美國經濟數數據持續走弱，美國商務部公布，1月份個人開支增加0.1%，遜預期增長0.3%，12月份數字亦向下修訂0.1個百分點至減少0.6%，而2月份個人收入升0.2%，亦低過預期0.3%增幅。



惟聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，近期經濟數據顯示的經濟放緩可能是短暫的，沒有必要急於談論降息。



英國首相文翠珊正在作最後一擊，報道指英國議員將被請求在倫敦時間周五下午2時30分(香港時間晚上10時30分)前後的表決中，支持「退出協議(Withdrawal Agreement)」，惟文翠珊成功希望幾乎為零。



周五本應是英國脫離歐盟的那一刻，但是，英國政客仍未打破僵局，英國脫歐遭到推遲。歐股目前靠穩，英股升0.47%；德股升0.85%；法股升0.89%。



【21:30】憧憬中美貿易談判取得進展，美股在今季最後一個交易日靠穩，道指周五高開152點，報25,869點，納指亦升59點至7,728點。



受惠聯儲局放鴿及貿易戰憂慮紓緩，截至周四止，標指今季累漲12.31%，勢是2009年最勁單季表現，期內道指亦升10.25%。



富國銀行突然宣布行政總裁斯隆辭職，股價早段漲0.51%至49.34美元。作為富國老臣子的斯隆於2016年接替斯通普夫擔任舵手，協助重建因擅自為客戶開設帳戶醜聞打擊的銀行聲譽，但被監管機構和國會議員批評成效不彰。



摩根大通調低電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價，由230美元降至215美元，理由是付運歐洲和中國的Model 3可能延誤，影響首季業績。特斯拉早段報277.45美元，跌0.45%。

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