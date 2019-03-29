樓價UPDATES︰買家睇一次樓即扑鎚

樓市氣氛穩定，綠表買家力搶購將軍澳區內優質單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●港島西Imperial Kennedy中層D室兩房戶，向北望全海景，實用面積約525方呎，單位以1,500萬元放盤1個月，獲外區人士議價至約1,468萬元購入，實用呎價約27,962元。據了解，買家心儀單位景觀及地段佳，睇樓一次即決定入市。



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九龍區



●將軍澳居屋寶盈花園8座高層C室，實用面積484方呎，以兩房間隔，座向西南，外望開揚市景。單位於上月放盤，原叫價570萬元，微減3萬元，獲綠表買家於未補價第二市場以567萬元購入，實用呎價11,715元創屋苑歷史新高。原業主於2001年3月入市，持貨至今帳面獲利約468.7萬元。



●黃大仙鳴鳳閣中層C室兩房戶，實用面積312方呎，座向東面，外望景觀開揚，減價12萬元，以486萬元沽出，實用呎價15,577元。原業主於2012年以210萬元購入，期內升值逾1.3倍。



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新界區



●屯門居屋龍門居錄得「即睇即買」個案，剛售出的16座中層B室，實用面積484方呎，以兩房設計，於未補價第二市場以420萬元售出，實用呎價8,678元。買家鍾情單位座向佳，客廳擁海景及房間座擁河景，加上屋苑樓齡較新，可承做較長年期的按揭。



●大埔比華利山別墅本年已錄約15宗租務成交，表現活躍。近期銀池道單號屋，實用面積1,596方呎，以4.6萬元沽出，實用呎租約28.8元。



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