居屋癲升！粉嶺昌盛苑稱王　將軍澳兩盤齊創新高

近期各類盤源被快速消耗，買家出價進取，做價都追貼高位，新界北更連錄多宗高價成交。市場消息稱，粉嶺居屋昌盛苑D座高層戶，實用面積650方呎，原則三房間隔，本月初才叫價約580萬元放售，高於市價，但仍獲買家睇樓，議價後雖然減至530萬元沽，做價仍創區內同市場物業新高，呎價8,154元。



此外，該區居屋景盛苑，3月亦錄近10宗第二市場買賣，包括A個座中層戶，約358萬元易手，成交呎價再逾8,100元。



樓價急升，部分買家只好轉購已補價自由市場單位，粉嶺公屋祥華邨呎價連環破頂。地產代理稱，區內私樓近期做價普遍已逾500萬元，只有公屋仍有300餘萬元選擇，吸引買家轉投。如祥頌樓低層6室，實用面積277方呎，早前售308萬元，呎價11,119元創屋苑新高。同座另一個低層2室，實用面積284方呎，剛亦以315萬元沽，呎價11,092元，料為屋苑呎價次高紀錄。



另外，香港置業劉浩勤表示，將軍澳居屋景明苑B座高層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，早於2017年於已補價自由市場叫價500萬元放盤，最近開價調整至540萬港元，在零議價下獲承接，呎價13,466元，創屋苑新高。



同區居屋寶盈花園8座高層C室，實用面積484方呎，以兩房間隔，座向西南，外望開揚市景。單位於上月放盤，原叫價570萬元，微減3萬元，獲綠表買家於未補價第二市場以567萬元購入，實用呎價11,715元創屋苑歷史新高。原業主於2001年3月入市，持貨至今帳面獲利約468.7萬元。



私樓方面，美聯陳國良透露，沙田中心東寧大廈中層A室，實用面積288方呎，原則一房間隔，前晚深夜以576萬元沽，呎價約2萬元。據了解，是次為該盤逾半年多以來呎價新高。該行林志堅表示，將軍澳天晉IIIB第1B座中層一房單位，周四(28日)開價730萬元放盤，周五(29日)即售728萬元，議幅僅2萬元，實用面積362方呎計，呎價再升穿2萬元。與2月同戶型成交比，樓價已升近9%。

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