財經評論：爛招盡出未見效　樓價失控誰之過

香港經濟轉差，偏偏住宅售價卻不跌反升！差估署公布今年2月份私樓售價指數升約1.3%，而更貼市的地產代理數據則顯示，二手樓價指數按周升1.52%，創近一年最大升幅。可見，去年末季受中美貿易戰影響，香港樓市一度出現調整，但眨眼間已完成，如今升勢再現，且上升速度正在加快。



在港府預告今年私樓供應有減無加，以及美國擬停止加息之下，香港樓價料將繼續與經濟活動背馳，易升難跌。港人要捱貴樓，盡顯房屋政策失敗，政府若再不深切反省，務實行事，繼續爭論於如何長遠造地，畫餅充飢，只怕港人的容忍度有極限！



早前政府財政預算案披露，4月起計的新財政年度，私人房屋土地潛在供應可供興建單位僅1.55萬伙，較上一年度的2.55萬伙明顯減少，供需失衡問題日趨嚴重。偏偏遇上美國聯儲局暗示今年內不再加息，且計劃暫停縮表收水，而利率期貨顯示，市場預期聯儲局年尾減息的機會已升至六成。此外，中國次季將進行大規模減稅降費，變相向市場釋放逾兩萬億元人民幣資金。全球兩大經濟體的貨幣政策再度變得寬鬆，通街平錢勢必一再激化資產泡沫。



另一方面，樓價指數雖升，但租金指數卻連跌四個月。此其一反映租金難以繼續與樓價同步向上，物業投資回報下降，只是因低息環境下，租金回報基本上仍能勉強抵銷供樓成本，樓市仍是資金謀出路博升值的最佳選擇。其二則反映在經濟景氣轉差之下，市民的租金承擔能力相應下降。最慘是草根階層既無力上車，輪候公屋又不知等到何年何月，日子必然更難過。



如今事實證明，樓市辣招無助壓抑樓價。雖然港府希望利用空置稅迫使發展商加快賣樓，但其實4.3%的空置率不算高，尤其是去年房屋供應明顯增加，裝修期也可能令去年底的空置量計算有偏差，實不見得樓價失控的癥結是源自空置問題。港府出這些花招反顯得技窮，目的在於轉移市場視線。最怕是當發展商清理貨尾後，未來在申請預售樓花上又遇上審批樽頸，以致減慢整個市場的供應量，甚而將稅項成本轉嫁買家，屆時只會適得其反。



樓價失控，港府須負最大責任！若然年內香港經濟進一步轉差，就業市場急轉直下，樓價繼續沒完沒了地飛升，市民生活只會百上加斤。港府不知反省，在房策問題上繼續眼高手低，最終恐要為背離民意付出代價！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm