壹傳媒股價曾瀉逾4%　創歷史新低

虧損連年的壹傳媒(00282)及其大股東黎智英，在短短四個月內連番出售台灣物業後，壹傳媒股價近日不斷尋底，周五(29日)更曾逆市挫逾4%，跌至0.185元，再創歷史新低。



若將0.185元這個低位與去年11月9日下午突然停牌時的水平比較，股價累跌逾18%；若與歷史高位相比，更累瀉逾九成半。



市場人士指，壹傳媒業績持續惡化，即使賣產套現亦對其捉襟見肘的財政幫助不大，並擔心該公司與黎氏手上可變賣的重大物業所餘無幾。



公開資料顯示，壹傳媒去年11月出售台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，雖然出售總代價約有4.54億元，但還債後實際可用作營運資金僅約8,700萬元，公司持有的台灣辦公大樓就只餘一幢。



今年2月該公司又宣布，出售位於高雄市岡山區、用作印刷業務的物業，惟代價只有區區約7,890萬元，套現所得淨額更主要用於償還貸款和塗銷押記，公司聲稱旗下位於桃園的其他物業將可應付台灣的印刷業務。及至日前，黎智英更要將其私人持有、位於台北市內湖區的「壹電視大樓」全幢出售，作價14.5億元新台幣(約3.6億港元)。



香港股票分析師協會主席鄧聲興日前便表示，壹傳媒接連變賣台灣資產套現，一定是想縮細當地的業務規模，「大方向似乎係將台灣的固定資產套現」。截至去年9月底公司現金僅有約兩億元，但債務卻遠較現金為多，而且不斷蝕錢，導致經營困難；而該公司剩下來可以作套現的資產愈來愈有限，若果再度出售又會削弱生產力。



鄧氏坦言，壹傳媒現時只是在解決生存問題。自變賣資產以來「股價唔升」，反映市場已對其賣產套現可以壯大業務全無幻想。



財經評論員黃志陽亦稱，壹傳媒現金流疲弱，業務發展欠佳。如要取得額外資金，不是變賣資產，就是進行供股向股東集資。不過，進行供股通常要折讓，而且有幾多股東願意供股也不得而知。隨着不斷出售台灣物業，未來可供套現的資產也愈來愈少，建議投資者不宜沾手壹傳媒股票。

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