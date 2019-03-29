東方明珠全年再虧損五千八萬

黃坤曾擔任主席的東方明珠石油(00632)周五(29日)公布截至2018年12月底止全年業績，錄得股東應佔虧損5,841.5萬元，每股虧損1.8仙，不派發末期息。這不僅是該公司連續兩年錄得虧損，而且於過去10年中，有8年業績錄得虧損。



業績通告引述獨立核數師報告指出，東方明珠去年錄得股東應佔虧損淨額約5,800萬元，同時於2018年12月31日，該公司擁有流動負債淨額約1.21億元，但現金及現金等價物結餘僅約100萬元，而且於2018年12月31日，約2,700萬元的無抵押貸款於直至該報告日期已逾期且仍未償還。此等情況反映存在重大不確定因素，可能對該公司繼續按持續經營基準營運的能力構成重大疑問。



事實上，該公司的財務狀況令人關注。業績通告顯示，於2018年12月31日的無抵押貸款中，分別於今年1月28日及2月7日到期的應付貸方款項為5,000萬元及2,000萬元，有關貸款已續期至今年2月28日及3月31日。



於今年1月10日及1月16日，該公司與貸款人訂立兩份各自為500萬元的新貸款協議，有關貸款於今年2月7日到期，但亦延長至今年2月28日及3月31日，以為該公司的日常運營提供資金。



該公司於今年3月28日進一步與貸款人訂立延期協議，將上述無抵押貸款合共8,000萬元續期至2020年3月31日。



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