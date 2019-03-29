周焯華旗下太陽城集團蝕14億

周焯華(洗米華)旗下太陽城集團(01383)2018年度業績轉盈為虧，截至去年12月底止全年錄得股東應佔虧損超過14.58億元人民幣(下同)，每股虧損23.85分，不派發末期息。



該公司解釋，去年度業績由盈轉虧，主要原因包括就衍生金融工具之公允值變動的虧損增加約8.59億元，至超過11.89億元；以及2018年產生匯兌虧損1.81億元，對上一年度則錄得匯兌收益4,166.7萬元。



業績通告又引述核數師報告指出，太陽城集團截至去年12月31日止年度產生虧損淨額超過14億元，截至該日公司的流動負債超出其流動資產逾19.7億元，同時總負債超出其總資產10.59億元。由於該公司依賴其控股股東之財務支援，這顯示存在重大不明朗因素或會對太陽城集團之持續經營能力造成重大疑問。

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