東方日報B2：二手樓價升勢一年最狂　沙田中心呎價兩萬

樓市再癲過，二手樓價愈升愈有。二手樓價指數按周急漲1.52%，升幅為近1年最急，並連升7周，累升4.39%。包括沙田中心的新界二手屋苑成交呎價，近日亦升至兩萬元水平。新界北更連錄破紀錄個案，粉嶺居屋昌盛苑有單位以530萬元沽，創區內未補價居二市場新高。



反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報177.41點，與去年歷史高位188.64點相比，只相差約6%。128個成分屋苑中，深井麗都花園平均調整呎價9,937元，是唯一一個未達萬元的物業。



政府周五(3月29日)公布的按月樓價指數亦反彈。差餉物業估價署公布的最新數據顯示，2月份私人住宅售價指數報365.2點，按月升約1.3%，升幅為8個月最大，已連升2個月。期內實用面積1,075方呎及以下的中小型住宅彈幅較理想，按月漲約1.35%至367.7點。



當中上車細單位升幅較顯著，港島區實用面積431方呎以下單位，平均每方呎15,828元，較1月漲約3.6%，以實用面積約430方呎單位計算，平均售價約680萬元。而九龍區同類細戶呎價約13,806元，按月亦上調約2.1%。



不過，近月大批新入伙租盤供應市場，料令整體私宅租金受壓。2月份租金指數報192.1點，按月再跌0.2%，已連跌4個月。



近期市場二手盤源被快速消耗，買家進取出價搶盤，不少單位做價都追貼高位。美聯陳國良透露，沙田中心東寧大廈中層A室，實用面積288方呎，原則一房間隔，周四晚深夜以576萬元沽，呎價約2萬元。據了解，是次為該盤逾半年多以來的呎價新高。



該行林志堅續表示，將軍澳天晉IIIB第1B座中層一房戶，周四開價730萬元，周五即售728萬元，議幅僅2萬元，以實用面積362方呎計，呎價再升穿2萬元。與2月同戶型成交比較，樓價已升近9%。



此外，居屋樓價亦被搶高，消息稱，昌盛苑D座高層戶，實用面積650方呎，月初叫價約580萬元，高於市價，但仍獲買家睇樓，議價後減至530萬元售，呎價8,154元。



對於樓市是否已重拾升勢。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，今年農曆新年後樓市交投增加，加上息口上升壓力緩和，估計利好樓價上升，預料下月樓價會再錄得升幅。



紀惠集團行政總裁湯文亮又認為，業界早已估計春節後會出現小陽春，樓市上升是在預測之中，但相信5月才轉跌。他又指出，雖然料美國今年不再加息有利樓市，但香港仍有加息機會，屆時樓市會受影響。



資深投資者吳龍飛則表示，自用需求推動，樓市小陽春爆發，不論價、量都上升，預期未來樓價會升得更急。



不過，惠譽發表報告指出，受累中美貿易戰，以及內地客買樓需求減少與按揭利率趨升等因素影響，相信今年香港樓市走勢向下，住宅成交價將會回落。該公司解釋，早前香港樓價雖曾出現調整，惟仍未回到合理水平，樓價依然過高。

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