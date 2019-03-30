美股收市：道指漲211點　首季累漲逾一成！

市場憧憬中美重啟貿易談判進展順利，美股三大指數收市上漲。道指收報25,928點，升211點或0.82%；標指收報2,834點，升18點或0.67%；納指收報7,729點，升60點或0.78%。



總結今年第一季，道指累漲11.15%，創2013年首季以來最佳季度表現；標指累漲13.07%，創2009年第三季以來最好表現；納指累升16.49%，創2012年首季以來最好。



個股方面，富國銀行突然宣布行政總裁斯隆辭職，股價周五收市跌1.57%至48.32美元。叫車平台Lyft首日上市，股價急升8.74%，收報78.29美元。



摩根大通調低電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價，由230美元降至215美元，理由是付運歐洲和中國的Model 3可能延誤，特斯拉全日漲0.45%，收報279.86美元。



展望後市，MV Financial投資策略師Arian Vojdani表示，相信股市仍有一定漲幅，認為大多數投資者都害怕股市波動，表現得較為保守。他並指，股市短期內料會因為正面的新聞消息而上漲，但難言其會否長時間持續。

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