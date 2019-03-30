Sony關廠兼計劃裁2000員工　冀挽救手機業務

日本消費電子業巨擘索尼(Sony)的智能手機業務持續不振，外媒報道，該公司為削減成本，決定關閉北京的手機廠，將生產線由中國轉至泰國；並擬今明兩年逐步裁減手機部門的全球員工，規模料達目前約4000名員工的一半。索尼希望透過這次大刀闊斧的改革，能在2020財年為手機業務「止血」。



事實上，索尼的智能手機業務近年一直低迷，加上受到中國品牌的夾擊，更難回復昔日的光輝。目前索尼手機在全球市佔率已跌至不足1%，主要集中在歐洲及日本市場；2018財年出貨量僅650萬部。



該公司財報顯示，手機部門在過去4季已虧損1,010億日圓，而預計本財年仍要蝕950億日圓。該公司在去年10月底就宣布，計劃未來一個財年，將手機部門的營運成本削減至2017財年的一半，實現扭虧為盈的目標。



分析指，雖然持續虧損，但索尼至今仍未肯放棄智能手機業務，主要是考慮到5G時代來臨，智能手機將成為網絡中樞的角色，串連該公司其他網絡消費產品，產生龐大的協同效應。不過，在這日來臨前，其智能手機業務恐怕仍要陷於苦戰。



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