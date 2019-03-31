葉尚志：中興業務重拾增長

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股從高位回調，並進入反覆整固的狀態。美國長短債孳息率出現倒掛，加劇了市場對於經濟前景的憂慮，是令港股受壓的原因。



走勢上，恒指支持位見於28,200點水平，守穩的話，暫毋須過分悲觀，大市整固待升格局仍可保持。全球經濟增速仍在放慢，但未至於衰退，在全球央行已轉向寬鬆的形勢下，市場流動性依然充裕，對股市不宜過早看淡。



中興通訊(00763)在3月份出現調整，但隨着業績公布消除不明朗因素後，股價將可望逐步恢復穩定性，而作為5G題材的焦點股，建議可留意吸納機會。



中興在2月曾急升，股價曾高見26.6元，填補了去年第2季的巨型跳空下跌缺口後，出現回調。隨着上周公布去年業績消除了不明朗因素，加上5G是未來發展大趨勢，相信集團股價可逐步恢復穩定並重拾升軌。



業績方面，截至去年12月底止的年度虧損接近有70億元人民幣，情況在預期之內，反而集團發出今年首季盈利預告，料可扭虧轉賺8億至12億元人民幣，帶來驚喜，顯示業務的復甦能力較預期為快。建議可於22元以下吸納，止蝕於18元，目標看28元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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