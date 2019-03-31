鄺民彬：避險資產備受追捧

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地經濟數據繼續令市場憂慮，今年首兩個月全國規模以上工業企業實現利潤總額為7,080億元人民幣，按年減少14%，為2011年10月採用新計法後有紀錄最低，當中汽車製造業下跌42%，而石油、煤炭及其他燃料加工業亦按年回落70.4%。



雖然表現或與2月份農曆新年因素有關，不過，目前環球貿易及經濟環境仍具較多不明朗因素，料在需求端仍較疲弱下，短期工業企業利潤仍具下行壓力，或利淡投資市場表現。



美匯近期上漲，令其兌其他新興貨幣將持續偏強。除阿根廷披索一度再跌至歷史新低外，土耳其因其外匯儲備於3月以來顯著減少，令當地的股市及匯市出現大幅波動。



由於環球經濟衰退的風險增加，令避險情緒再度升溫，不利新興市場資金流向，若觸發新一輪走資潮，將為整個投資市場帶來動盪，值得投資者關注。另一方面，資金繼續流入避險資產，德國自2016年秋天以來，再度發行負孳息率國債，並錄得逾2倍的超購，反映債券需求旺盛。由於市場正出現資金重新配置情況，料股市短線難有表現。



港股方面，業績期已進入尾聲，投資者將重新聚焦中美貿易談判、英國脫歐及經濟前景等問題上，料投資氣氛轉趨觀望。另外，大市交投量近日出現回落，而走勢上亦失守29,000點及10天和20天線水平，技術走勢轉弱。



事實上，恒指首季的高低位波幅已逾4,500點，加上大市正消化早前的累積升幅，料短期將較難突破早前高位，而短線則維持整固格局，28,000點為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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