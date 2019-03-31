陳鳳珠：海外資金料湧入A股

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，年初至今，內地A股累計錄得逾兩成升幅，主要由於憧憬內地實施寬鬆的政策，以及推出刺激經濟措施。其中支持A股上漲的動力為海外資金，今年經滬深股通流向內地市場的資金已逾千億元，而2018年經滬深股通北上的資金流入為2,942.2億元。目前北向資金於A股的總持倉市值已達萬億元水平，顯示今年A股市場的吸引力增加。



早前MSCI明晟公布將A股納入因子由5%提升至20%，並於5月、8月及11月分階段實行；富時羅素去年亦宣布將於今年6月、9月及2020年3月分階段將A股納入旗下全球指數系列；標普道瓊斯指數亦將於今年9月納入1,241隻A股股份。



由此可見，A股納入國際指數將促使被動資金流入，亦因A股市場逐步開放及走向國際化，未來或吸引主動資金流入，從而推動A股上升。



A股的海外資金流入加快，其中一項因素為渠道拓展。去年中證監將滬股通及深股通的每日額度大幅調高，而今年初國家外匯管理局亦宣布將合格境外機構投資者總額度由1,500億美元調升至3,000億美元，以滿足境外投資者對內地資本市場的投資需求，同時亦有機會放寬准入條件及擴大投資範圍。當A股市場的交易機制進一步完善，並與國際接軌，預期將會有更多海外資金進入A股市場。



近日港交所(00388)表示與MSCI簽訂授權協議，將於獲得監管批准後推出MSCI中國A股指數期貨合約，以滿足國際投資者對風險管理的需求。



在內地金融市場將持續優化，深化互聯互通機制，當A股市場持續改革開放，投資者將會更着重公司管治及企業質素，屆時將有助上市企業提升管治水平。一旦愈來愈多海外資金進入A股市場，料A股市場將由目前的散戶主導逐步傾向機構投資者主導。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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