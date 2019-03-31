趙文傑：美國自身難保　盟友諗計自救

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，近期金融市場最關注的議題，相信非美國孳息曲線倒掛莫屬。美國國債十年期孳息率於本月22日，近十一年來首次低於3個月期，情況勾起市場對經濟前景的憂慮，拖累美股當日顯著下滑。



觸發孳息曲線倒掛發生，相信與早一天聯儲局發表的議息聲明有關。主席鮑威爾的放鴿言論，已令部分市場參與者認為，聯儲局的下一步行動是減息，這亦是筆者所認同的。債券投資者為了鎖定遠期較高的息率，不少資金因而湧入十年期國債，導致孳息急跌。



孳息曲線倒掛猶如病人發燒，身體定必有毛病。雖然美國經濟衰退尚未發生，亦不知會不會發生，然而當地經濟肯定是存在問題，只是到底屬於我們可看見的，還是一些尚未向公眾揭露的隱藏問題。就如十一年前出現倒掛，時任聯儲局主席伯南克仍在唱好，接下來便是雷曼兄弟倒閉。由此可見，聯儲局最叻的就是隱瞞問題。



我們尚未知道美國將有甚麼大事發生，但可以肯定的是，特朗普競選總統的口號是「Make America Great Again」而非「Make The World Great Again」。在美國自身難保的情況下，一旦有任何事發生肯定只會自救。



歐盟一向是美國盟友，但債台高築的意大利，近日已向現實低頭，與中國正式簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，成為首個加入「一帶一路」倡議的七國集團成員國，消息指協議項目內容價值達到200億歐元。



這樣亦難怪的，意大利去年的財政赤字佔國內生產總值比率，高達2.1%，預期只是1.9%，並且超出成員國財赤佔GDP比例2%的上限，情況十分嚴峻。俗語有云「有奶便是娘」，不排除陸續有其他先進國家倣效意大利，加入「一帶一路」的大家庭。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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