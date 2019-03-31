曜熊理財：環球經濟隨時再吹逆風

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，全球經濟增長放緩，美國來自財政刺激的提振作用減弱，聯儲局暫停當前的加息周期，避免政策限制經濟增長。另外，美國短債孳息率高過長債孳息率，即出現孳息曲線倒掛，從過去經驗來看，這經常預示着經濟將發生衰退。



美國加徵關稅衝擊企業信心，已令中國經濟增長放緩。中國企業最新公布的盈利已反映此情況，工業企業盈利均出現倒退。受到有關消息影響，中港股市已升至阻力位，短期沒有上升動力，中國股票基金恐出現下跌勢態。



短期而言，中國經濟面臨下行壓力，部分投資者對未來形勢抱着持續謹慎甚至悲觀態度。不過，全球發達國家如美國及德國等貨幣政策轉向中性，預計今年下半年中國整體經濟能保持增長，但幅度不及以往。



近年發達經濟體分別推出貿易保護主義措施，其中又以美國和德國出台的措施數量最多，表明發達國家是貿易保護主義的主要推手。與此同時，發達經濟體在新興經濟體的對外貿易中地位逐步下降，而新興經濟體之間的貿易依存度逐步提升。



中國經濟未來將面對更多貿易保護主義，如達成貿易協議，並不表示中美之間問題解決。目前中國股票基金已反彈至阻力區，未來數月有下跌空間，有意投資中國基金，可靜待至下半年，美國及中國經濟情況較明朗時才決定。

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