中國3月官方製造業PMI回升至50.5

國家統計局公布，中國3月份製造業採購經理指數(PMI)升至50.5，比2月升1.3個百分點，重回盛衰分界線之上，前值為49.2。



從企業規模看，大型企業PMI為51.1，雖低於2月0.4個百分點，仍高於盛衰分界線；中、小型企業PMI為49.9及49.3，按月各升3.0及4.0個百分點，續位於盛衰分界線。



分類指數方面，生產指數、新訂單指數及供應商配送時間指數均高於50，依次序分別報52.7、51.6及50.2；而原材料庫存指數及從業人員指數則低於50，各報48.4及47.6。



另外，官方非製造業PMI為54.8，按月升0.5個百分點，表明非製造業總體保持平穩較快增長。



至於該月綜合PMI產出指數為54，按月升1.6個百分點，反映內地企業生產經營活動總體擴張加快。



該局解讀指出，官方製造業PMI連續3個月低於盛衰分界線後，重返擴張區間，呈現四大特點，包括：

1)生產活動加快，內需繼續改善。隨着國家支持實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端有所回暖；2)新動能較快增長，消費品行業運行穩定；3)價格指數上升，企業採購意願增強；及4)世界經濟增長有所放緩，進出口動力仍顯不足。



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