陳健豪：紐元勢弱　勿急博反彈

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美匯指數繼續在高位反覆偏強，但整體仍只在近日交易區間波動，執筆時報96.84，自年初至今只輕微上升0.69%，反映美匯指數自年初至今只是有波幅無升幅，暫時未形成單邊市的條件。



新西蘭央行議息會後紐元兌美元急跌超過1.4%至0.6813，因新西蘭央行雖然維持利率在歷史低位1.75厘的關鍵利率不變，符合市場預期。不過央行行長Adrian Orr就指環球經濟增長放緩並大幅下滑的風險提升，營商環球欠佳，直接受影響的自然是商業信心，繼而將拖累國內支出，總體風險已經向下，表示下一次利率方向更有機會是減息而非加息，這減息言論對紐元兌美元有極大殺傷力，因新西蘭央行在2月13日的會議上曾估計2019年及2020年都不會加息、維持在現時水平，並將加息時間推遲至2021年初第一季才有機會加息，短短1個月就今日的我打倒昨日的我，令紐元兌美元一度跌超過100點子至0.6805。



事實上，新西蘭央行並非第一間央行轉鴿。自年初起，環球央行已先後放口風轉鴿，其中歐洲央行已公布於今年9月起重新採用LTRO的寬鬆政策，中國人民銀行同樣開始放水，日本央行則下調經濟增長預測等；甚至美國聯儲局最近期之議息會上不但不加息，還預告全年都不會加息，同樣已由鷹轉鴿。



美國總統特朗普提名的聯儲局理事穆爾近日更稱，聯儲局應該立即掉頭減息0.5厘等，都反映市場上幾乎已全面轉為悲觀的市場情緒，因此上周一眾避險資產仍是受追捧對象。而澳洲央行及新西蘭央行，筆者認為央行言論一向慢數拍，因此新西蘭央行行長亦跟風指外圍因素轉差而有機會減息亦不感意外。當然，近日美國長債息比短債利率低的倒掛現象，亦反映投資者對未來經濟轉差的同一看法，甚至逼聯儲局有機會以減息應對。



紐元兌美元方面，執筆時仍在0.68水平徘徊，反映市場上淡友根本未有收手意思，同時亦反映好友根本不急於買入，即市想偷雞博反彈亦宜靜待今年2月初低位0.672才出手。相反，以目前市況可以預期即市還有下跌空間，亦預計即使反彈其動力亦不會太強，可以考慮於0.686至0.688沽出紐元兌美元，目標0.672至0.675，止蝕於急跌時的起點位0.692。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

