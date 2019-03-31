鄺紫珊：伊斯蘭基金啱保守派

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，投資者在尋找標的時，除會注意其投資回報及風險性外，也可能有特別要求，好像投資標的不涉及「煙、酒、賭」，也有傾向於追求穩定及低波動性的投資，可考慮投資於伊斯蘭基金。



事實上，任何投資者不論是否伊斯蘭教徒，都可投資於伊斯蘭基金。有些投資者可能是基於宗教理由買入，部分則認為這類基金屬於有肩負社會責任的投資，喜歡它的投資理念；另外有些投資者亦可能藉伊斯蘭基金分散其投資組合。



伊斯蘭基金的投資標的一般是謹守禁賭、禁煙、禁酒，部分甚至禁止收利息，即禁止投資於傳統的金融服務業(即銀行及保險公司)，也禁止投資涉及伊斯蘭教法禁止的活動與產品的業務，包括酒精飲料及豬肉相關的產品、賭博事業、酒店、電影、軍事設備、煙草業、涉及人類與動物基因工程的生物科技行業，以及投機活動等。



伊斯蘭基金由於投資穩定，波動度相對低，較適合投資理念相近或追求穩健保守型的投資者。伊斯蘭基金主要以伊斯蘭國家為投資地區，這類基金部分是不限於伊斯蘭教義規範，但若屬於伊斯蘭債券基金則必須投資遵守伊斯蘭教律，其資金主要是用於投資在項目資產等生產或服務項目，讓債權人以分享資產收益為主。



與傳統的全球債券相比(以標準差衡量)，全球伊斯蘭債券波動性更低、孳息率約5.2厘，接近美元主權債，並且與油價的關連性較低。隨着市場資金的流動性愈來愈高，市場波動幅度也持續增加，更凸顯伊斯蘭基金的穩定性。



由於穆斯林高資產投資者對這類資產的需求持續增加，加上其投資買進後也傾向持有，偏向長線投資，故推升這類型資產規模持續增長。以伊斯蘭債券基金為例，以往市場即使面臨很大波幅及下跌，基金規模變化也不大。



由於伊斯蘭教法原則限制了基金投資於某些類別或產品，故可能縮窄了投資範疇，故投資者須了解清楚才作出投資決定。

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