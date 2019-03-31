鄭勤龍：土耳其醞釀金融危機

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，新興市場土耳其曾於去年8月因其貨幣和債務危機而引起國際關注，日前因其股匯債再度集體下挫，令市場擔心土耳其目前的不穩局勢，有機會波及其他市場。



資料顯示，土耳其的家庭和企業在上周已拋售了里拉逾40億美元，而且拋售規模更創了2012年以來的新高。



摩根大通認為，在3月31日的土耳其地方選舉後，里拉將會面臨高風險，里拉兌每美元匯率或會升至5.9里拉，理由是土耳其近期淨外匯儲備有所下降。



從土耳其央行在3月21日公布的外儲資料顯示，該國央行在3月上旬的外儲減少了63億美元至2,850億美元，大幅下降6.7%。央行官員表示，外儲下降的主因是能源進口企業的匯率損失和支付外債引起的。土耳其央行為防止里拉再次出現大幅貶值，所以提高了銀行間拆借利率，以減少里拉的沽空力量。



雖然土耳其里拉大幅貶值，是造成該國經濟困難的主要原因，然而利率快速上升，同時亦有可能會導致信貸泡沫破裂。



據土耳其畢爾肯大學經濟學教授Gurkaynakd本月受訪時表示，政府需要出手救助有着高達2,000億美元外債的土耳其企業，否則他們將會面臨違約和破產。



有分析認為，土耳其若要解決目前的高額外債問題，或有需要向IMF求助。不過，總統埃爾多安已明確表明，不會重啟2013年就已經結束的IMF援助計劃。除此之外，由於土耳其大選在即，因此官方採取了一系列措施保衞里拉匯率，包括暫停7天期回購和外匯掉期拍賣，增加了出售里拉和購買海外貨幣的難度，可是這對於一個完全依賴外來資本流入的土耳其來說是十分之不利的舉動。



目前土耳其正處於《水山蹇》的卦象之中。《彖》曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。「蹇」卦有跛腳之象，亦可引伸為土耳其目前的情況。



回顧去年的土耳其里拉暴跌，隨後阿根廷披索、墨西哥披索、印尼盾、俄羅斯盧布及南非蘭特等新興市場貨幣亦相繼下挫。因此，投資者須密切留意美元未來走勢，因美元轉強將會對土耳其的經濟造成相當大打擊，而新一輪危機亦可能因此而開始蔓延。

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