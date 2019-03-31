潘梓生：鋅價值得看高一線

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，基本金屬價格去年在中美貿易戰陰霾下持續尋底，加上前幾年不少生產商因價格回升重新投產，令基本金屬價格持續在低位徘徊。縱使大部分基本金屬仍然在低位徘徊，鋅價明顯跑贏其他基本金屬並持續尋頂中，在環球股市回暖之際，鋅價藉着其較好基本面仍然可看高一線。



早年由於鋅價持續下跌，鋅的其中一大生產商嘉能可曾陷入財困。當時嘉能可開始與其他生產商大幅減產，令鋅價於2016至2017年間曾上升超過一倍。但當價格大幅飆升，不少生產商，當中包括嘉能可再積極增產，令當時鋅供應重回過剩，令鋅價大幅下跌。近日鋅價重回低位，需求也明顯回升，LME鋅庫存更跌至1992年以來新低，加上鋅遠期價格持續低水，均反映鋅出現嚴重供不應求。



鋅價現時走勢呈一浪高於一浪，加上價格已成功突破2,700美元的重要阻力，後市仍可看高一線。在近日風險資產出現波動時，鋅價仍貼住上升通道往上尋頂，反映上升動力十足。若鋅價能稍為回落至2,850美元附近，投資者不妨買入期鋅，目標可訂於去年橫行區低位約3,000美元的重要阻力，若失守上升軌近2,780美元則作止蝕。

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