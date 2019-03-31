御峰理財：新興市貨幣受惠美元轉弱

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，本月美國聯儲局發表的聲明，放鴿程度超出預期。去年12月點陣圖顯示今年預期加息兩次，可是本月點陣圖已推算今年不再加息。據芝加哥期貨交易所的FedWatch工具，上周市場估計在年底前聯儲局減息機會超過七成。不過，聯儲局主席鮑威爾在記者會上稱，目前美國經濟數據沒有顯示加息或減息的需要。



聯儲局暫緩加息，或成美匯指數見頂的催化劑。美匯指數是衡量美元與6隻國家貨幣強弱的指數，當中歐元佔比57.6%，日圓佔比13.6%，英鎊佔比11.9%，而貨幣息差影響貨幣估值。



過去一段長時間，鑑於相對日本及歐洲地區，美國經濟增長強勁和利率較高，吸引海外資金流入，使美元強勢。美匯指數於2011至2017年間曾展開一段逾四成的升浪，惟後期表現反覆，近月於95至98水平徘徊。



強美元對新興市場貨幣亦帶來壓力。去年金磚五國貨幣兌美元均錄得跌幅，表現最好的是人民幣，只跌了約百分之五，而南非、巴西及俄羅斯均下跌超過一成。由於新興市場息率較高，吸引不少投資者進場。然而，若不幸投資了以本地貨幣計價的產品，因貨幣貶值，便會出現賺高息但蝕匯價的現象。



隨着貿易戰持續，加上英國脫歐帶來地緣政治不穩定，環球經濟出現放緩趨勢。若美元強勢扭轉，將有利紓緩新興市場貨幣貶值壓力。在這特定經濟環境下，利好亞洲區的高息美元企業債，主要理由是亞洲區基本面穩定，企業盈利仍保持增長，並且企業違約風險預期有下調趨勢。



雖然貿戰陰霾仍揮之不去，但因為美國只欲阻止中國在科技上挑戰美國，所以對科技及通訊業未來影響較大，反而對其他行業不會帶來太大影響。市場活動亦印證這一點，根據彭博數據，2月美元債券認購已達發行量的6.7倍，而今年不包括日本的亞洲地區美元債券發行量亦達到創紀錄的645億美元。

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