備戰星期一：港股重上兩萬九　專家有咩推介？

港股上個星期季結市況都幾悶，星期一至四都在28,435至28,816點之間的381點內窄幅上落，如果純炒即市都真係隨時瞓着，幸好周五跟隨A股炒上，恒指周五升276點，報29,051點，重上兩萬九關，主板成交增至1,222億元，整個3月累漲418點，連升3個月；首季則累升3,205點或12.4%。



另外，內銀股上周公布之業績不過不失，但就缺乏驚喜，好似建設銀行(00939)同郵儲銀行(01658)公布業績後都無乜力水，睇落冇運行。至於港股第二季開局有乜策略？中美貿易談判又有乜要留意？散戶應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



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