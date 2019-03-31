兩項新稅務優惠明實施　扣除上限每年6萬元

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網頁撰文稱，立法會於3月20日通過有關強積金自願性供款及年金保費稅務扣除的條例草案，政府由明日(4月1日)起為納稅人提供上述稅務優惠，包括可扣稅強積金自願性供款，或購買合資格延期年金保單。



在新稅務安排下，上述兩項可享稅務扣除，扣除額上限為每年6萬港元，此上限為合計上限。以現時最高的稅率(即17%)計算，每年最多可省1.02萬元稅款。



為退休生活作出財務規劃，市民應充分理解它們的特性和考慮不同因素，如流動現金的需要、遺贈動機、財政紀律和其他替代選項等，以選擇適合自己的退休理財工具。



市民要明白投資在強積金，需承擔投資風險；延期年金的目的是協助投保人將資金轉化為長期穩定的收入，為退休作準備，不是追求高回報，而合約期未滿前退單，可能會招致損失。

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