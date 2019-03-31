陳茂波：料虛擬銀行6至9個月內推　續審批餘下5家牌照申請

財政司司長陳茂波在網址撰文指，金管局上星期批出3個虛擬銀行牌照，此舉將有助達到「普惠金融」的目標和提升用戶體驗。根據已獲發牌照虛擬銀行的業務計劃，預期相關服務可在6至9個月內正式推出；而金管局亦將繼續審批餘下5家虛擬銀行牌照的申請。



他表示，香港銀行業一直相當蓬勃，近年許多銀行亦加強各種各樣的網上和手機平台服務。惟在一些方面，銀行業務仍存在「最後一哩路」的樽頸；而引入虛擬銀行有助提升用戶體驗，因虛擬銀行提供的不光是銀行服務，而是結合銀行服務的生活體驗，留意到他們打算結合用戶日常生活的需要，包括購物娛樂、聯結線上、線下服務等。



陳茂波提到，虛擬銀行不設實體分行，可把節省下來的租金等成本回饋客戶，有更大空間吸納不同客群。據金管局要求，虛擬銀行亦不能設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，小額存戶可有更多選擇；受惠於科技突破，客戶可以透過手機應用程式「遙距開戶」，毋須再到分行辦理。



不過，他強調，在追求為市民帶來更便捷的服務時，對虛擬銀行的監管及對市民存款的保障，不能鬆懈。



陳氏稱，虛擬銀行牌照持有人必須完成一系列準備工作，符合監管期望才能開始營運，金管局會密切跟進其開業的前期工作，包括測試科技平台和系統、落實風險管理、管控措施細節，以及設立遙距開戶程序及反洗錢及反恐怖分子資金籌集的管控措施等。

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