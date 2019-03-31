英媒：若脫歐協議再被否決　文翠珊恐要提前大選

英國國會下議院日前第3度否決首相文翠珊與歐盟領袖達成的脫歐方案，傳文翠珊有意第4度在下議院闖關，因下議院下周一(4月1日)將再就脫歐各選項，進行另一次的指示性投票，反映文翠珊試圖在4月12日的限期前打破僵局。



另有英媒周日(31日)報道，若文翠珊未能令其脫歐協議方案在國會通過，英國最終要硬脫歐，至少6名親歐盟的高級閣員會辭職，其政府則「全面崩潰」，或要提前大選。



根據《星期日泰晤士報》報道，除親歐派打算辭職，支持脫歐的閣員又揚言，若文翠珊選擇與歐盟維持關稅聯盟，或尋求押後脫歐，他們亦會辭職。報道指出，若脫歐方案本周仍未獲國會支持通過，文翠珊的顧問對應否提早舉行大選，也出現意見分歧。



國會議員周一若成功表決替代方案，文翠珊提出的方案與替代方案或在周二一併交由國會投票選擇，意味文翠珊最快或在周三宣布提前大選。



不過，保守黨部分國會議員不希望文翠珊提前大選，認為此舉將分裂保守黨，並令脫歐危機惡化 他們更威脅一旦出現上述情況，將會投票反對。

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