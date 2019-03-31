民生銀行去年盈利微升　不良貸「雙升」

民生銀行(01988)公布，截至2018年12月31日止年度業績，期內收入1,541億元人民幣(下同)，按年增加8.6%，錄得股東應佔溢利503億元，按年增加1.03%；每股盈利1.14元，擬派末期息每股0.345元。



截至2018年底，該行不良貸款總額538.66億元，較2017年底增長59.77億元，增12.48%；不良貸款率1.76%，較2017年底上升0.05個百分點；撥備覆蓋率134.05%，較2017年底下降21.56個百分點；貸款撥備率2.36%，較2017年底下降0.30個百分點。

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