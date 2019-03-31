滙豐推扣稅延期年金計劃　內部回報率約3.5厘

為響應政府的延期年金及強積金自願供款扣稅安排，滙豐銀行於4月1日推出強積金可扣稅自願性供款帳戶，及兩項合資格延期年金計劃。



兩項新推出的年金產品，分別給予約3.5厘內部回報率，保證年金額佔總年金額7成。另一個計劃則提供3至3.3厘的內部回報率，加上逾八成的保證年金額。



滙豐表示，兩者分別為年過40歲及即將退休人士而設，最少供款期均為5年，最低保費投入則為18萬元，而且於今年6月30日前購買合資格的延期年金計劃，首年可獲得7%的保費折扣。



滙豐保險香港行政總裁文德華指，兩項計劃的投保額均沒有上限，若有更多年輕的客戶希望投保相關年金產品，會視乎市場反應考慮推出。



強積金可扣稅自願性供款帳戶方面，滙豐亦積極推出優惠吸客，只要於該帳戶作出供款，有機會可獲得3,300元紅利單位回贈，若為「積金好僱主」的僱員，則最高可獲得4,800元回贈。



滙豐香港退休金主管葉士奇指，若已為滙豐現有客戶，透過電子化渠道申請強積金可扣稅自願性供款帳戶，只需2天即可開戶，若透過paper(線下)形式申請則需7天。

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