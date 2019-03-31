孖妹S檔案：愚人節又到　投行秘聞唔講得笑！

周一(4月1日）係愚人節！不過，孖妹並無興致四圍去整蠱人，反而想八卦吓金融界嘅趣聞，同股友分享吓，等大家鬆一鬆！事先聲明呀，我哋唔知有冇觸碰到一啲咩行內忌諱，但以下內容無冒犯之意，如果睇完覺得唔舒服，還請多多包涵！話說，喺某年某月某日……



謝：納斯達克指數服務部亞太區主管謝汝康(Chris)



譚：獨立股評人譚朗蔚



縱：中環縱橫人(某投行人暱稱)



藺：智易東方證券行政總裁藺常念



●入行奇聞：有夜店會籍面試加分



彩兒：Chris，你喺金融界打滾咁耐，對行內一定好熟悉。有冇行內秘密分享吓？



謝：大把親身經歷啦！喺20年前，我去一間外資投行投資部見工，但怪自己當時入世未深，面試衰咗。見工當日，主管問：「Chris，先唔好講你財務知識有幾勁，你有咩會籍？」我好自然就揭開銀包，話畀佢知我有加州紅、Neway及健身中心等會籍。佢聽完之後激到爆粗，隨即追問，「我係問緊你有冇大富豪、中國城嗰啲（夜總會）！」我先醒覺，係噃，投行銷售員傾生意都唔係坐喺Office嘅，可惜呢啲事大學冇教過。



謝：仲有另一件事幾搞鬼！係我任職某中資證券研究部時嘅經歷。雖然做研究係好少要見客，但嗰次咁啱係我負責研究嘅公司，其主席嚟香港，所以我被派去接機。



接機前，阿頭畀咗個艱辛任務我，叫我去機場附近掃晒啲成人刊物。我惟有硬住頭皮，尷尷尬尬去買，手指指同報攤老闆講，「要晒吖唔該，同埋畀個大膠袋。」佢嘴角上翹，跟住連續問我三次，「係咪真係要晒？」我當時個腦一片空白！哈哈！最後埋單幾百元。遇到咁嘅事真係人生第一次！



Kitty：受過兩次衝擊，腦筋肯定開竅。



彩兒：睇嚟喺行內生存，高材生未必一定有優勢，始終都係有人脈、識Social先係王道。



謝：部分正確啦。做得上市部，相信要琴棋書畫樣樣精，要識執靚盤數，仲要肯燈紅酒綠。



●跑數竅門：湊客唔易 要投其所好



Kitty：做得投行就預咗要湊客，但其實難唔難？



縱：同客人談天說地就唔使講。曾經聽過，有一位新加坡客人好鍾意食榴槤，而負責應酬佢嘅一位Sales卻非常之抗拒榴槤，但最後都要陪佢硬啃三整粒。



彩兒：係咪佣金包埋要咁做？



縱：你有所不知，近年投行銷售部監管趨嚴，佣金制改咗做年度酬金，由上司按員工表現發放。依我所聞，Top Sales所獲酬金可以高達8,000萬元一年，即每月約667萬元；最Bottom Sales則200萬元一年，即每月約17萬元。個Range好大。



縱：撇除賺到幾多錢，入呢行係會令你見識多咗。上司同下屬關係多似師徒，所以你嘅師傅係會盡量畀機會你學嘢，例如帶徒弟一齊去招待某位中國十大富豪。另外，見唔少師傅跳槽時都會帶埋徒弟走，真係有情有義。



Kitty：呢啲上司去邊度搵？



縱：哈！而女仔又會得人鍾意啲嘅。有Sales會刻意帶個靚女去見客，負責抄筆記，希望令單Deal更易傾得成。而有啲女同事喺公司成日唔見人影，但又真係搵到客返嚟。另外，大部分Sales都係海歸派（曾到海外升學再回流嘅內地人），同內地客同聲同氣。



Kitty：聽落認真唔簡單！令我諗起電影《華爾街狼人》嘅橋段添！



縱：部分界線係好模糊。例如，唔覺公司有訂明對女Sales嘅特別保障。另外，有時明知某基金唔適合客人，或者基金表現遜色，Sales仍然會做靚個Presentation，聲稱其表現好過同行，照Sell畀客。不過，有時公司都有責任，例如向客人推銷國家A房地產基金，而唔係國家B房地產基金，因公司總部設於A，公司偏愛投資A，望可藉住推動經濟，同官員建立有用嘅關係，就算A投資回報差過B，都會咁做。



彩兒：早就話，金融人口才了得。



譚：口才固然重要，但好似股評人，我哋都有專業操守，唔會隨便Sell股票，亦唔會貪小便宜。但無可否認，金融界雲集五湖四海嘅人，有人的確「無事不登三寶殿」。



Kitty：似乎有古仔聽噃。



譚：原本有間二、三線公司約咗我同其他股評人飯聚，點知之後無端端取消飯局。睇番其公司股價，咁啱喺取消飯局之後爆上，可能我哋無咗利用價值，就唔請食飯啩。之後該公司仲成功批股，但過去三個月股價跌咗六成。



Kitty：喺呢間餐廳食飯好貴㗎？



譚：就係唔係。



●職場風波：偷橋穿煲後被踢出局



彩兒：金融人係咪個個帶住面具，呃嚟呃去？



縱：同其他各行各業一樣，當中都有唔少辦公室政治。人哋唔係刻意要跣你，只係有利益關係，無得幫。喺同輩之中，有知己、有敵人！最初喺投行實習時，有同事會偷橋，但畀人發現之後，佢梗係畀人Out！



另外，聽過有同事被朋友篤背脊，事緣同事曾於內聯網聊天室講辦公室是非，但其朋友向對方上司披露當中內容，結果令嗰位同事惹禍。



縱：至於同上司嘅關係，就更多係互惠互利。曾經有個Senior帶埋我去傾生意，原來係睇中我同客人都係馬會會員，能夠幫助取悅客人並促成交易。而我嘅得益，就係可以取經學習點傾生意囉。



Kitty：我哋都知食大茶飯無咁易㗎喇。



謝：以前唔少大公司上市，市值過百億元，畀保薦人等投行嘅佣金隨時都有幾億元，真係夠養班人幾年。可惜，未上市嘅大公司所剩無幾，所以投行難撈咗好多。



縱：再者，部分人升職頭一年無人工加，剩係加咗個Title。雖然的確有行內人可以於八年內，由分析員升到董事總經理，但真係少之又少。



●「股」惑企業：莊家股被斬倉累股民



彩兒：藺Sir，感覺你為人正直，會抱打不平，最適合同我哋分享吓金融界跣人技倆，等散戶提防。



藺：最深刻嘅，莫過於莊家股被斬倉，股民欲哭無淚。試諗吓，搶劫或者搶到幾萬元，就算打劫金行都可能只係得到幾百萬元，但公司上市集資額可高達幾十億元，如果擺明做數上市，其實得個殼，就真係累死人！萬一被證監會發現，派人殺上門，封File，公司仲唔成身蟻？



話時話，莊家股真係數唔晒，例如有隻股票，股價之前好似坐火箭咁狂飆，由幾毫子炒到上超幾十元，不過最終被證監會勒令停牌，質疑其上市文件或公告所載資料。其實，一睇就知係騙局，因佢無經營特定主業，純投資嘅公司，好少會升咁多。



彩兒：係呀。莊家股將股價炒高，然後管理層核數師跳船，最後剩低散戶一頸血。



Kitty：查實，問題出咗喺邊？



藺：只要公司符合創業板嘅上市要求，就算業務無持續增長都上到。再者，監管機構都好難每條數都Check，所以容易出現漏網之魚。



所以投資前，必定要分析公司業務。如果係建築或飲食股，大家就要特別小心，因為呢兩類生意特別難做。



例如，2002年有家飲食集團成功上市，依家都消失咗。若諗深一層，酒樓要做到賺幾億元幾難。所以，唔排除啲食肆大股東為咗上市，而自己搵人谷大營業額。哈哈！



彩兒：點心人工費唔平，酒樓翻枱率又低，點會好賺？



藺：我亦唔睇好新興嘅生物科技股。佢哋淨係靠一隻藥賺錢，好危險，而且好多未有盈利……



就算係騰訊控股（00700），初初無遊戲收入，都經營困難，佢最近公布去年業績都麻麻，我估股價難上番400元。至於騰訊後裔眾安在綫（06060）及閱文集團（00772）股價亦跌唔少。



Kitty：你頭腦的確清醒。



藺：我都係從實戰中學習，過去多次搞生意都失敗，領悟出一啲道理，如果唔係國家特別優待，有得獨市嘅公司，就要預咗面對低谷。因此，學懂時刻採取懷疑態度，就算遇上藍籌股都唔可以完全信晒，要睇實公司毛利係咪合理。



喺金融界呢個花花世界，會睇到人生百態。識得有朋友接受唔到金融界嘅文化而選擇離去。不過，其實只要你學會唔妥協，堅持企喺道德高地，金融界都有你嘅立足之處。

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