退休無憂：77萬炒股贏7球　台男劈炮做湊仔公

台灣的生活指數比香港低，在當地要儲幾多錢才可以退休呢？41歲台灣人Eric，去年成功達至財務自由，全因他多年來生活簡樸、努力儲蓄，再加上炒股勁賺2,700萬元新台幣（近700萬港元），故去年「劈炮唔撈」，專心在家做湊仔公！目前他享有來自投資的被動收入，過着清閒的退休生活。



Eric是台北人，現時收取豐厚的股票及債券利息作為每月的生活費，但原來在30歲前，他不敢做任何投資。「在我小學時期，家人因炒股輸了超過200萬港元，我見證着家人每年辛苦還債，所以一直對股票有陰影，出來工作以後亦只敢做定存。」雖然家逢巨變，但他一直勤奮讀書，大學時修讀法律系，畢業後隨即在銀行的法務部工作。



●任公務員仍覺上車難

在不少港人心目中，銀行是高薪厚職、不需憂柴憂米的工種，但工作數年後，他見在銀行打工的前輩被裁，因此轉而投考公務員，希望有個安穩的鐵飯碗。「記得我是2005年考上公務員的，當年經濟環境差，投考人數急增，最後只有3%人成功考取資格，我正是其中一位。」



不過，在台灣做公務員並非一帆風順，起薪點較低，當年Eric入職時，月入只有約1萬港元。雖然當地公務員每年會按職級加薪，但加幅只有數百元。經過仔細計算下，他驚覺公務員實難以買樓上車，再加上適逢「年金改革」令公務員退休金大縮水，更令他感覺危機將至，於是在2011年、即33歲時決心鑽研股票買賣，希望盡快為資金增值。



他當時投資金額約77.6萬港元，這筆錢是投入職場後每月將超過一半收入儲起所得。「很多年輕人甫踏進社會，就買車、買名牌，或獨自搬出租屋以享有私人空間，但多年以來我都堅持要開源節流。」他從不買名牌，也不買車，與女友同居前一直與家人同住，生活娛樂以閱讀及自我進修為主。一出糧就將人工一半或更多存入銀行。



講到投資歷程，他指大多是從錯誤學習。其投資經歷分成三個階段，第一階段是將資金交給朋友操作，結果遇上金融海嘯，輸了所有積蓄；第二階段是留意市場消息，別人說買甚麼，就買甚麼，但都是蝕錢居多，發現不是長久之計。



及後，他的起心肝，開始研究不同公司的財務報告表，以分析公司的淨利潤、負債比率及現金流等數據，以從中找出二、三線的優質台股，如振樺電子(台股：8114)、耕興(台股：6146)、茂順(台股：9942)等。短短兩年間，幾隻股票平均升一至三倍。



●投資港台股市及美債

他指，投資者可從財務報告表中了解公司的基本面，但他在投資過程中發現一些股票波動較大，更曾試過倒輸近一成，自此令他明白到技術分析的重要性。他喜歡作中長線操作，每遇高位就會沽貨，除了台股外，又會買入港股。2015年試過在港股大跌時，以43元買入領展房產基金(00823)，又買入盈富基金(02800)、港燈(02638)及香港電訊(06823)作收息之用。



他2016年於55元沽出領展，但發現這些有潛力的股份宜長線持有，後來又於2018年再次增持。另又買入其他香港及新加坡房地產信託基金（REITs），例如置富產業信託（00778）等，亦買入美國債券。結果7年間，他成功將約77.6萬港元儲蓄及投資回報，增值至700萬港元。於去年更「劈炮唔撈」，辭去做了約13年的公務員職位。



●年食息38萬輕鬆置業

事實上，他賺取的股息及債息可觀，現時每年享約38.8萬港元收入，即每月平均有3.2萬港元。在離職前，他又以約460萬港元，買入位於新北市連花園及車位的大宅，面積1,700方呎。他表示，當地供樓年利率低至1.6%，現時每月供款佔比不足股票收入的三分之一。

40歲辭職、買車買樓再成功退休可說是人生贏家，Eric指現時平常會與孩子玩耍、外出，其他時間就會閱讀、寫書及研究投資產品，生活寫意！



成功致富的Eric，其投資組合分成兩部分，一部分為「價值動能投資法」，即挑選二、三線的優質股份作投資，並順手操作、汰弱留強；另一部分則稱為「價值回歸投資法」，即買入大型藍籌股及ETF（交易所買賣基金）作長線投資，並冀作低買高沽的操作。他又指，年輕人可考慮一些升值潛力高的產品，至退休時應選擇一些相對保守及收息的投資方法。



●設定目標主動學習

對於投資新手，他建議其先要有動機，如以增值資產為由，及後則要設立目標，如每年要有百分之五回報、每月將三分之一的人工儲起。另外要主動學習，投資過程涉及對公司研究、技術分析等範疇；還有要善用身邊資源，訂下投資計劃，買入後亦要定期紀錄並檢討改善等。



眾所周知，台灣樓價及物價較港低水，以Eric位於新北市的千呎大屋為例，售價只是約460萬港元，但相同大小的單位，在香港則索價過千萬港元，例如港島區的千呎住宅，樓價約2,000萬元或以上。



他又指出，當地生活物價便宜，如外出用膳平均每人使費只需26港元，而平日坐地鐵或巴士，每程車費平均只需6港元。



如果想在台灣退休，究竟需要準備多少資金呢？據當地媒體報道，普遍民眾認為最少要有258萬港元才足夠基本退休，如要周遊列國、享受娛樂生活就要有近775萬港元。相反，700多萬港元在香港或僅買到一個面積近500方呎的單位，難怪不少港人賺夠錢就到台灣過退休生活！



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