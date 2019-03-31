華電福新：今年料增產及加價　派息比率可維持30%

華電福新(00816)總裁吳建春接受訪問時表示，公司今年資本開支將由去年的50億元跳升至86億元人民幣(下同)，今、明兩年分別會有500及800兆瓦的風電裝機要投產，合共相當於去年風電裝機容量約16.26%，當中今年投產的項目全部為陸上，主要在電價較高的華東、華中和中南地區，電價全為政府批准，不必與競價上電網，又預期今年平均風電每度電價會從去年的0.503元有所提高。



與此同時，公司今年還有會增加煤電產能660兆瓦，光伏100兆瓦和燃氣發電90兆瓦。不過，他表示，增產不會對經營構成很大壓力，派息比率(可分配利潤，非每股盈利)可以維持在30%。



計劃投資部主任王峰表示，公司現時有3,000兆瓦的已核准風電項目儲備，預計明年過後維持每年800兆瓦的投產目標。為迎接無補貼的平價上網時代，公司會透過建設電網把風電輸到能夠消化的地區，並成立專家委員會提升管理效益。吳建春稱，競價上網不一定是壞事，項目也不一定是獲核准高過標竿電價的才稱得上好，關鍵還是在於能否消化，若利用小時不足始終是得不償失。



市場一直關注風電企業補貼回收進度慢、現金流受壓的問題。華電福新財務總監王會萍表示，該公司去年下半年應收帳款大減逾36億元，全年計亦減少約10億元，主要是國家加大清償補貼力度外，該公司把未收的補貼打包成資產擔保證券(ABS)，為公司解決了35億元的現金流。她指，市場對有關ABS的反應不俗，息率有4.56至4.9厘之間，如內地利率低企會把握機會再用未收補貼發行ABS。



華電福新預期今年棄風率(風電裝機因為電網無法消納等因素而停擺)會進一步降至7%。



另外，吳建春稱，儘管華電福新討論過賣掉煤電和水電資產，惟兩種電也有表現好的時候，因此之後再按形勢作打算，並會繼續探討入股優質核電項目。

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