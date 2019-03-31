樓價UPDATES：業主進取　「反價」才肯賣

二手市場轉旺，業主叫價更進取，馬鞍山銀湖．天峰兩房單位，放盤僅一個月，亦要反價才售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌太古城寧安閣高層D室兩房戶，實用面積約580方呎，以約24,500元放租約1個月，外區夫婦睇樓兩次，輕微減租500元，以24,000元租出，實用呎租約41.4元。



●西灣河鯉景灣三月錄得7宗成交，平均實用呎價18,746元，包括觀海閣低層H室，實用面積797方呎，套三房間隔，享全海景，剛以1,648萬元易手，實用呎價20,678元。



●北角兆寶大廈一房單位，實用面積229方呎，獲區外上車客以443萬元承接，實用呎價19,345元，單位約四年升值約20%。



●北角民眾大廈中層E室，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,068萬元承接，實用面積859方呎計，折合呎價12,433元。



●中半山地利根德閣2座高層A室，實用面積約2,330方呎，以約5,700萬元易手，實用呎價約24,463元。



●西區學士臺3座中層F室，實用面積649方呎，兩房兩廳間隔，以1,168萬元易手，實用呎價17,997元。



●薄扶林碧瑤灣27座低層C室，實用面積約1,314方呎，採套三房設計，近日以2,610萬元沽出，實用呎價約19,863元。



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九龍區



●奧運站柏景灣8座低層B室，望海景，套三房套間隔，實用面積約848方呎，以42,000元放盤一個月，議價後減價3,000元，獲區內家庭客以約39,000元租入，實用呎租約46元。



●旺角居屋富榮花園5座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價約610萬元沽出，實用呎價約12,603元。



●西南九龍匯璽2B座高層K室，兩房間隔，望海景，實用面積約442方呎，以約30,000元放租數個月，外區客議價後減價6,500元，以23,500元承租，實用呎租約53.2元。



●尖沙咀名鑄低層K室，實用面積816方呎，一房套房間隔，另設儲物房，獲買家斥資2,100萬元承接，實用呎價25,735元。



●紅磡海逸豪園三月錄14宗買賣，與上月全月5宗成交量相比，交投量急增1.8倍，平均實用呎價上升至19,380元水平，近日6座中低層D室，實用面積583方呎，兩房間隔，享內街景，成交價1,000萬元，實用呎價17,153元，新買家為同區租客。



●鑽石山居屋龍蟠苑C座低層11室，實用面積426方呎，兩房一廳間隔，原先開價680萬元，其後減價32萬元或4.7%，終以648萬成交，實用呎價15,211元。



●將軍澳中心本月暫錄約14宗租賃成交，包括11座低層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以16,500元承租，實用呎租約40.6元。



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新界區



●馬鞍山銀湖．天峰3座高層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元放售，放盤一個月後反價10萬，以860萬元獲承接，實用呎價約15,275元。



●馬鞍山銀湖．天峰7座低層B室，實用面積762方呎，三房連套房間隔，開價約1,320萬元，議價後以1,309萬元易手，實用呎價17,178元。



●馬鞍山新港城J座中層1室，三房間隔，以820萬元獲買家承接，實用面積519方呎計，折合呎價約15,800元，屋苑於本月累錄約15宗二手成交，平均實用呎價約15,400元。



●馬鞍山聽濤雅苑3高層D室三房戶，享內園景，開價940萬元，放盤6個月，微減5萬元，最終以935萬元沽出，實用面積733方呎計，折合呎價12,756元。



●馬鞍山居屋錦豐苑D座中層6室，實用面積約431方呎，一房間隔，叫價約490萬元放盤僅兩星期，外區首置客睇樓一次，輕微議價後，於未補價第二市場以475萬元購入，折合實用呎價約11,021元。



●沙田富豪花園明麗閣高層C室，實用面積919方呎，三房連1套房間隔，望河景，以1,150萬元易手，實用呎價12,514元。



●沙田翠湖花園F座低層6室，實用面積616方呎，三房間隔，以760萬元易手，實用呎價12,338元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居9座高層D室，三房間隔，以600萬元成交，實用面積544方呎計，折合呎價約11,029元。



●元朗YOHO Town第9座中層B室，實用面積約545方呎，套三房間隔，開價約880萬元，放盤已近兩個月，輕微反價後，終獲區內換樓客以882.8萬元承接，實用呎價約16,198元。



●屯門邁亞美海灣2座中層D室，實用面積469方呎，兩房一廳間隔，獲外區客即睇即租，成交月租12,000元，實用呎租25.6元。



●屯門居屋兆康苑N座高層8室，實用面積483方呎，兩房兩廳，減價10萬元，外區用家於已補價自由市場以490萬元即睇即買，實用呎價10,145元，原業主於2015年以約365萬買入。



●屯門居屋兆禧苑D座高層1室，實用面積351方呎，外區客以已補價自由市場價436萬元購入作投資之用，實用呎價為12,422元。



●屯門海典軒2座中層C室，實用面積483方呎，兩房一廳間隔，獲區內換樓客以655萬元購入，實用呎價約13,561元。



●屯門叠茵庭7座低層F室，兩房兩廳間隔，減價10萬元後，獲區內首置客即睇即買，成交價540萬元，實用面積383方呎計，折合呎價14,099元。



●屯門康德花園2座高層F室，兩房間隔，開價470萬元，經買家議價後，減價25萬元至445萬元成交，實用面積363方呎計，折合呎價12,259元，新買家為用家，見單位樓價合預算，快速落實承接。



●東涌東環3A座低層10室，兩房間隔，享開揚海景，實用面積約484方呎，放盤近9個月，獲上車客承接，議價後以660萬元成交，實用呎價約13,636元。



●東涌昇薈5座中層E室，實用面積約990方呎，採三房套連工人房套間隔，原先開價1,300萬元放售，經議價後大減100萬元或約7.7%，最後以1,200萬元沽出，實用呎價約12,121元。

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